川普不在俄勒岡州的選民手冊中！為什麼？

(本報綜述)近日，俄勒岡州的選民手冊已陸續寄送到州內各地選民手中，手冊列出了即將參加11月選舉的總統、副總統、美國眾議員以及縣級候選人的相關信息。然而，有一位備受關注的總統候選人的競選聲明缺席了手冊。

美國前總統、共和黨總統候選人唐納德·川普的競選聲明並未出現在手冊中，同時，民主黨候選人、副總統賀錦麗( Kamala Harris)和太平洋綠黨候選人吉爾·斯坦的競選聲明則按例刊登在手冊上了。身為共和黨的總統候選人，川普的名字卻不在選民手冊中，究竟是出了什麼問題？ ！

俄勒岡州務卿辦公室在10月10日透過社群媒體平台X（原Twitter）發文回應了此事，貼文部分內容寫道：「川普競選團隊選擇不在俄勒岡的選民手冊上提供自己的競選聲明！附有星號標註，但該星號解釋稱：“候選人選擇不提交選民手冊聲明。”

俄勒岡州共和黨也在其官方網站上發布了類似的聲明，表示這項決定是川普競選團隊在年初做出的。 「請放心，川普總統會出現在選票上，與其他務實的共和黨候選人一起競爭。」聲明中如是說。

值得注意的是，不僅川普競選團隊選擇不提交聲明，其他幾位候選人也沒有提交相關內容。例如，「我們人民黨「副總統候選人妮可·沙納漢、自由黨副總統候選人邁克·特·馬特以及斯坦的競選搭檔魯道夫·韋爾也未在手冊中發表聲明。

這次並非川普競選團隊第一次未提交聲明，早在今年5月的初選手冊中，川普的競選聲明同樣缺席。

俄勒岡州一向是民主黨的傳統票倉，川普選擇不在該州的選民手冊上發布競選聲明，這項決定的背後耐人尋味。