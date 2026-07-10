居民電費有望下降 州府對用電大廠漲30% 

（本報綜述）俄勒岡公共事業委員會週二批准波特蘭通用電力公司（PGE）的新費率計劃，將對大型數據中心電費上調近30%。新費率從週三起生效，主要影響PGE供電範圍內的大型數據中心，尤其是希爾斯伯勒（Hillsboro）一帶。

這項調整源於俄勒岡新通過的《電力法案》（POWERAct）。該法律的目的，是讓耗電量巨大的工業用戶承擔更多供電成本，避免相關成本轉嫁到普通家庭和小商家身上。近年來，數據中心快速擴張，用電需求暴增。州長蒂娜·科特克表示，這些設施的耗電量有時可相當於一座小城市，因此應該為自己的用電需求支付「公平份額」。

根據PGE說法，數據中心新費率上漲幅度約為29.7%。與此同時，居民電費將小幅下降1.3%，小型商業用戶的費率也會略有降低。PGE目前在俄勒岡服務約96.3萬名用戶。

波特蘭通用電力發言人本·莫里斯表示，新費率結構既能支持俄勒岡經濟成長，也能確保推動電力需求增長的大型客戶支付相應成本。公共事業委員會官員也表示，相關調整將形成「公正且合理」的費率。

不過，這項決定仍可能引發後續爭議。代表大型能源用戶的西部能源消費者聯盟曾要求再次暫停實施，並舉行正式聽證，審查新費率是否公平合理。但委員會主席表示，已完成足夠審查，沒有必要繼續拖延。

消費者權益組織公民公用事業委員會則支持這項調整。該組織負責人表示，數據中心可能不滿這次漲價，但這對俄勒岡居民來說是正確做法。

這次調整最受影響的是位於希爾斯伯勒的數據中心。當地聚集了多家大型數據中心公司，包括Flexential、StackInfrastructure、QTS、NTT和Digital Realty Trust等。隨著人工智能、雲端運算和網路服務需求增加，數據中心用電量還可能繼續上升。

對普通居民來說，這項決定的重點在於：未來大型數據中心用電成本將更多由自身承擔，而不是由家庭和小商家分攤。州政府也暗示，未來可能進一步研究數據中心擴張對電網、環境和電費的影響，並在今年稍晚提出更多改革建議。