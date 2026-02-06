尤金聯邦大樓遭示威者暴力衝擊

（綜合報道）俄勒岡州尤金市一處聯邦政府大樓1月30日週五遭示威者衝擊，抗議行動升高為暴力事件。尤金警方表示，部分抗議者砸毀窗戶並闖入位於東7大道的聯邦大樓，對樓內的聯邦探員及文職員工構成威脅，警方隨後宣布現場進入「暴動」狀態並展開應對行動。

尤金警察局局長克里斯·斯金納（Chris Skinner）表示，警方是在情勢明顯超出和平抗議範圍後介入處理。他指出，當警方發現大樓窗戶遭破壞、有人強行闖入時，事件已從和平示威轉變為暴力行為。斯金納說，當時大樓內不僅有少數聯邦執法人員，還有多名文職員工，這些人感到極度恐慌。

警方於當天下午6時前後正式宣布暴動，並在示威者與聯邦人員之間設置警戒線，試圖為現場降溫。斯金納指出，隨後有來自波特蘭的聯邦執法人員趕赴尤金，接手保護聯邦設施的相關行動。

事件也引起聯邦層級回應。總統特朗普在社交平台發文表示，聯邦政府不會主動介入地方的暴動或抗議行動，除非接獲地方政府請求，但聯邦探員將作為後備力量，確保聯邦財產安全。特朗普同時批評尤金警方「未採取行動」阻止暴動。

俄勒岡州州長蒂娜·科特克則於週日與其他州級官員談及此事時表示，和平抗議是憲法保障的權利，但行使權利時不應違法或讓他人陷入危險。她指出，暴力與犯罪行為只會模糊焦點，並造成混亂，反而轉移外界對聯邦移民政策實質影響的關注。

目前，聯邦調查局波特蘭分局已呼籲民眾協助辨識當天闖入聯邦大樓的涉案人士，案件仍在進一步調查中。