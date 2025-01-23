小溫哥華頻發針對露宿者的暴力行為

(本報綜述)針對露宿者的暴力行為在華盛頓州溫哥華市逐漸成為一個不容忽視的問題。據市政府介紹，當地部分居民不滿無家可歸者營地的增加，選擇以極端方式表達抗議，包括試圖用車輛衝撞帳篷、投擲石塊和瓶子、甚至深夜騷擾露宿者。

溫哥華市無家可歸者應對協調員泰勒·查弗斯表示，這些行為無異於針對弱勢群體的欺凌。「我們看到投擲石頭、打碎玻璃瓶、駕車靠近帳篷用強光照射並驚擾他們，這些行為無法容忍。」他指出，疫情期間，露宿者營地的擴大和長期未解決的社會問題，導致部分居民的耐心耗盡。

住在Mill Plain大道附近的居民瑪莉·安·馬丁表示，無家可歸者營地的增多給當地社區帶來了困擾。「毒品交易和派對聲讓我們難以忍受，」馬丁說。「夜裡根本無法入睡。」

根據2019年的街景照片，這片地區曾綠意盎然，但如今卻被垃圾、帳篷和簡易火坑取代，形成鮮明對比。市政府此前安裝流動廁所，試圖改善露宿者的生活條件，但問題並未緩解。

儘管市政府未發現針對露宿者的暴力事件數量激增，但查弗斯表示，這些累積的事件數量令人擔憂。他呼籲居民停止使用暴力，選擇更建設性的方式來解決問題。「即便你沒有立刻看到露宿問題的改善，也不意味著我們無所作為。」

市領導人強調，暴力行為無法解決露宿問題，反而可能讓矛盾更加尖銳。他們希望社區能以耐心和合作的態度，共同尋求可持續的解決方案，幫助露宿者和社區恢復平衡。