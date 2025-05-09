小溫哥華連續發生兩起少女遭綁架未遂案

（本報綜述）華盛頓州小溫哥華（Vancouver）近日接連發生兩起針對青少女的綁架未遂事件，時間相隔不到24小時，地點分別靠近學校與住宅區，引發當地居民憂慮。警方目前正全力調查，呼籲民眾提供監視錄像與目擊線索。

第一起案件發生於5月6日（週二）上午約8點半，地點在Northeast 149街500號街區附近。一名少女報稱，一名男子靠近她後持槍威脅她上車，幸未成功。嫌犯為一名白人男子，年約20至30歲，留有及肩長髮，身穿橘色連帽衫與藍色褲子，駕駛一輛金屬藍色四門轎車。

第二起案件發生於前一日（5月5日）上午約8點10分至8點20分，靠近NE 76街與NE 122大道交叉口，距離Heritage高中不遠。一名14歲女學生在上學途中遭一名男子從灌木叢後突襲，從後方勒住並試圖用布遮住她的臉，所幸她成功掙脫後跑至學校報案。

第二名嫌犯描述為：膚色偏淺的棕色皮膚男性，身高約175公分，體型瘦削，黑髮、棕眼，戴黑色口罩與橢圓形眼鏡，穿著全黑服裝，包括黑色連帽衫與黑色工裝褲。

克拉克郡警長辦公室表示，目前尚無證據證明兩案有關聯，但兩案時間接近、對象相似，警方不排除任何可能性。辦案警探Zapata呼籲，5月6日早上7點至9點之間在事發區域的民眾，若有監視器、行車紀錄器或門鈴攝影畫面，請儘速上傳或聯繫警方。