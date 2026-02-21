小溫哥華老人遭中獎騙局榨乾55萬美元

（本報綜述）一宗歷時數年的假彩票中獎詐騙案，幾乎榨乾華盛頓州溫哥華一名73歲老太太的畢生積蓄。34歲牙買加籍男子羅沙德·安德魯·卡提（Roshard Andrew Carty）本週在塔科馬（Tacoma）聯邦地方法院承認電匯詐欺罪，承認在2020年至2024年間騙走受害人超過55萬美元。

根據華盛頓州西區聯邦檢察官辦公室2月13日發布的新聞，男子冒充直銷公司「Publisher’s Clearing House」員工，聲稱受害人中得2,200萬美元現金及一輛汽車，但須先支付稅金與手續費才能領獎。檢方指出，男子在近四年間不斷提高付款要求，並指示受害人提取大量現金，交給美國境內的信差，再將資金轉往牙買加。

檢方表示，卡提在2025年8月21日於牙買加被捕，隨後同意被引渡至美國受審。他已對一項電匯詐欺罪名認罪，法定最高刑期可達20年。不過檢方將建議判處不超過41個月監禁，量刑聽證定於2026年5月14日舉行。

法院文件顯示，卡提曾與受害人聯繫數千次。當婦人試圖中斷聯絡時，他仍持續騷擾，包括安排拖車與披薩送到對方住家，甚至要求房東進行「安危檢查」，藉此維持聯繫與心理壓力。檢方指出，受害人最終甚至向房屋貸款與出售房產，以支付所謂的「領獎費用」。

值得注意的是，2025年11月公布的起訴書曾指損失金額超過80萬美元，但此次認罪協議中確認的金額為超過55萬美元。法律界指出，起訴時的金額通常基於初步估算，而認罪協議則反映被告承認或檢方可確定證明的數額。

執法單位再次提醒民眾，合法彩票或抽獎活動不會要求得獎者事先支付費用。聯邦貿易委員會（FTC）與聯邦調查局（FBI）均將假樂透列為常見的高齡詐騙類型之一，呼籲民眾提高警覺，並及時向警方或聯邦機構舉報可疑行為。

此案也凸顯跨境詐騙集團利用信差與海外轉帳轉移贓款的手法。聯邦檢察官表示，當局將持續追查相關詐騙網絡，防止類似案件再次發生。