小溫哥華男子因歧視黑人女子遭逮捕

（本報綜述）華盛頓州小溫哥華（Vancouver）近日發生一起涉嫌種族歧視事件。一名黑人女子到住宅區參加庭院拍賣，準備購買一本書時，卻被兩名白人男子拒絕交易。警方表示，兩人不僅涉嫌以種族為由要求女子離開，還有人拿出電擊槍威脅她。事後，兩名男子均被警方逮捕。

根據溫哥華警察局說法，事發時，這名女子看到有人在住家前舉辦庭院拍賣，便停下來選購物品。她看中一本書後準備付款，對方卻拒絕出售。附近居民坎迪·沃利斯事後轉述，女子告訴她，賣家曾說「我們不賣東西給妳這種人」。

女子隨即質問，自己剛才明明看到對方把東西賣給另一名男子，為什麼輪到她就不肯交易。雙方因此發生爭執。女子表示，她當時站在人行道及街道附近，並沒有進入對方住宅範圍，但兩名男子仍要求她離開。

法庭文件顯示，其中一名男子涉嫌對女子說，她不能走在人行道上，因為她「膚色不對」。女子還向調查人員表示，另一名男子曾把電擊槍對準她，並威脅要使用。她隨後表示將報警，警方到場後將兩名男子逮捕。女子在事件中沒有受到身體傷害。

警方表示，兩人涉嫌觸犯惡意騷擾、一般騷擾及展示武器等罪名。在華盛頓州法律中，「惡意騷擾」屬於仇恨犯罪相關罪名，通常用於處理因種族、宗教、族裔、性別或其他受法律保護身分而針對他人的威脅、攻擊或破壞行為。

不過，兩名男子否認相關指控。他們告訴警方，反而是這名女子因為他們是白人而刻意找麻煩，並否認衝突中曾拿出電擊槍。法庭文件還記錄，女子指稱其中一名男子曾對她說：「照妳們這種人的情況，妳皮包裡大概有槍。」

兩名嫌疑人已於7月27日下午出庭。由於案件仍在司法程序中，警方目前公布的是初步調查及法庭文件內容，相關指控是否成立，仍有待法院進一步審理。