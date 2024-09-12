小溫哥華兩少年因校園持槍被捕

(本報綜述)9月9日週一中午，兩名青少年因在溫哥華山景高中(Mountain View High)外攜帶槍支而被警方逮捕。這兩名年輕人被發現攜帶上膛的槍支，隨後被警察拘留。所幸事件沒有造成人員傷亡，校方和警方的迅速行動保障了校園的安全。

溫哥華警察局透露，大約中午12點，警方收到一名學生的舉報，稱在社交媒體Snapchat上發現了一則威脅信息，內容涉及「在Mountain View高中外開槍」，可能是為了與某特定學生對峙。隨後，兩名警察迅速趕往學校，並在學校周邊發現了兩名攜槍青少年。警方成功將這兩人扣押，並從他們身上搜出兩把上膛的槍支。

溫哥華警察局公共事務經理金·卡普表示：「如果情況稍有不同，這次事件的結果可能會完全不一樣。幸運的是，警方及時趕到現場，並且那名學生也在正確的時刻報警，最終大家都能安全回家。」

山景高中高中校長查爾斯·安東尼在給家長和教職員的通報中表示，事件發生在放學時間，並強調這兩名涉事青少年並非該校或當地學區的學生。該校長還指出，該事件與早上發生的另一場學生危機無關，該危機曾導致學校短暫封鎖。

涉事的兩名青少年為18歲的梅凱·J·帕克（Mekhi J. Parker）和阿扎維亞·D·約翰遜（Azaviar D. Johnson），他們將面臨多項指控，包括企圖襲擊、非法持有槍支、在校園持有槍支以及重大威脅罪。目前，警方正在進一步調查此案，並尚未公布更多細節。