小心！誤打911或導致嚴重後果！

（綜合報導）隨著科技水平日益漸增，撥打緊急電話變得十分便捷。隨之而來的缺點則是：容易誤撥緊急電話。據統計，過去一年，本州‘公共安全回應點’（Public Safety Answering Points 簡稱：PSAPs)接到的誤撥緊急電話，增加了40%。

911部門主管庫合塔表示：“誤撥電話似乎無害，但這類事件卻佔用了公共資源。”，原因是每個緊急電話都要有專人處理，他們要撥回電話，保證撥打者的人身安全。假如電話沒人接聽，就要通知警方派人到撥打電話的地址查看情況。這就佔用了緊急回應人員，令他們不能抽身去應付真正緊急的情況。

如今，智能手機、智能手錶等科技產品皆有人身安全保障功能，為機主們提供更多方法聯繫緊急部門。而且許多功能都是自動的，例如機主遭遇車禍，手機會自動撥打緊急電話。當電子產品檢測到危機，則會出現“自動撥打緊急電話”的訊息，若用戶不按取消，則會在幾秒後撥打911。

可是，自動檢測功能極容易出事：若用戶的手機摔落地上，或在放入口袋或錢包，又或長按某些按鈕時間過長等，都有可能會觸發緊急模式，如果用戶沒有分應，手機就會自動撥打911。這情況甚至會出現在誤觸語音助手功能。

州緊急危機安全部與及PSAPs為誤撥緊急電話的人士提供以下建議：

假如不小心誤撥緊急電話，請不要立刻掛斷。請等待接聽員，讓對方知道自己是誤觸，並回答他們的問題；

－如掛了線，接聽員會回覆電話，到時請接聽電話並解釋情況；

－已停用的手機在開機後仍會撥打911。除非電池已取出或沒電，否則不要讓孩子玩已停用的手機；

－教導孩子有關911的知識，切勿讓孩子為了惡作劇而撥打911；

－關閉手機上的自動撥打911功能，防止誤撥；

－手機放進口袋、錢包時，開啟休眠模式，防止誤觸

如果想知道如何關閉自動報警模式，請訪問以下鏈接：

安卓用戶：support.google.com/android/answer/9319337

蘋果用戶：support.apple.com/en-us/HT208076

最後，911部門主管庫合塔希望民眾能合作，減低誤打911的情況，讓真正遇到緊急事情的民眾能立即獲得救助。