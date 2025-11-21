小座頭鯨擱淺俄勒岡海灘 無法救援只能安樂死

（本報綜述）一頭年僅1至2歲的座頭鯨上週末在俄勒岡（俄勒岡）中部海岸的聖馬林（San Marine）擱淺，身上纏滿捕蟹漁具繩索。當地居民與志工連續兩天嘗試協助牠重返大海，但多次努力均告失敗。經專家評估後，相關單位於週一傍晚作出人道安樂死決定。

這頭年幼座頭鯨於週六晚間被發現擱淺，消息傳出後，社區民眾自發集結，整個週末共同嘗試在漲潮時利用繩索協助牠重回海中。然而，儘管志工們不斷努力，座頭鯨始終無法自行游離岸邊。

俄勒岡州立大學海洋哺乳動物研究所主任巴倫絲表示，現場情況變化快速，而現有資源無法進行大規模的專業救援。「移動這麼大的動物本身就極具風險，必須不斷評估什麼才是對牠最好的處置方式。」

在重新調整方向並嘗試拖回大海失敗後，專家最終決定進行安樂死，以避免動物繼續受苦。

俄勒岡海洋哺乳動物擱淺組織已宣布將對座頭鯨進行解剖，以查明擱淺與纏繩的確切原因。鯨體預計將掩埋於海灘，細節仍在安排中。

巴倫絲指出，這起個案凸顯海洋哺乳動物遭漁具纏繞的長期問題，各界正在與漁業合作尋求減少纏繞的方式。她同時強調，儘管這次結局令人遺憾，但整體而言，座頭鯨族群自工業捕鯨停止後已有顯著恢復，是少數成功的海洋保育案例之一。