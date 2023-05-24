小學課後同志活動因遭恐嚇被迫取消

（本報綜述）位於Dvision街的Atkinson小學，原定在上周五下課後 舉辦一個同志活動，但遭到社交媒體、電話和工作人員電子郵件的威脅而被迫取消。

學校早在兩星期前已決定取消這項活動。

這項活動的安排及至被取消，早被本地一媒體Willamette Week 報導出來。

早在5月2日，該校的學生家長們接到來自臨時校長埃塞克斯的電郵，稱該項活動是由學校同性戀聯盟的學生組織的，最初只是為同志學生及其家人參加的，但最終擴大到邀請整個學校的學生。不幸的是，原本應該是一個慶祝活動，但卻變成了社會的爭論。校長寫道： “關於這一事件的不正確謠言已在社交媒體上傳播，導致媒體的調查和可恥以及充滿仇恨的尖銳言辭，針對社區中這班最脆弱的成員。”校長更形容活動的目的已 “被人為製造的爭議和反同性戀的偏見所掩蓋”。由於網上的言論，校方擔心會有安全問題，所以決定取消活動。

波特蘭公立學校校長佛朗哥博士於5月18 日發信，對取消活動表示歉意，他將此歸咎於“恐嚇和騷擾”。這封信似乎也是為了安撫那些擔心活動雖然被取消，但抗議者仍有可能會在周五出現的父母們。

據Willamette Week報導 ，本月初，一些較保守的新聞網和個人開始在社交媒體上廣傳這活動消息，引來不少譴責的聲音，並呼籲進行抗議，逼使要取消活動。