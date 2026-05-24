專挑亞裔下手 跨州入室盜竊團落網

（本報綜述）專門鎖定亞裔家庭下手的一個跨州入室盜竊團，近日在俄勒岡聯邦法院有新進展。34歲主嫌德林森·馬丁內斯-格蘭達斯（Derinson Martinez-Grandas）已在尤金出庭認罪，承認參與跨州運送贓物的犯罪陰謀。

檢方指出，這個團伙共有7人落網，成員多為哥倫比亞籍，專門挑選亞裔商人或家庭作為目標，在俄勒岡與華盛頓州作案，至少犯下多起入室盜竊案件，涉案財物金額超過6萬美元。

他們的作案方式相當有組織。幾名成員會開著掛加州車牌的車輛，組成車隊跨州流動，平時住在短租的Airbnb裡。一部分人負責盯梢、踩點，確認屋主不在家時，另一組人就迅速下手。

為了掩人耳目，他們還會戴口罩、假裝是送餐員上門，降低住戶警戒心。一旦確認時機成熟，就強行闖入住宅，專門偷取現金、珠寶、名牌包等值錢物品。

檢方還透露，這個團伙在作案時會用手機開多人語音通話即時聯繫，甚至使用干擾設備破壞監控錄影，避免留下證據，手法相當專業。

2025年10月，警方開始鎖定這個團伙行蹤，發現他們從加州一路經過內華達、愛達荷，最後進入俄勒岡與華盛頓州犯案。警方透過車牌辨識系統等技術進行跟蹤。同年10月9日，警方在尤金一處Airbnb民宿展開行動時，嫌犯一度逃進樹林躲避，但最終仍被逮捕。

警方在現場查獲大量贓物，包括珍珠、黃金首飾、現金（包含美元與亞洲貨幣）、手錶、錢包及名牌包等，還發現多筆匯款收據，顯示資金被轉往哥倫比亞首都波哥大。

主犯馬丁內斯-格蘭達斯目前承認在2025年10月3日至9日期間參與至少4起入室盜竊案件。根據認罪協議，檢方建議判處他1年又1天聯邦監禁。

他與其他已認罪的同夥，預計將於7月14日一同接受判刑。值得注意的是，如果他最終被判至少一年刑期，州檢方還將建議對其另外案件判處約10個月刑期，並與聯邦刑期同時執行。