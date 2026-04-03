專家建議：個人年度社安金限額5萬 你支持嗎？

（本報綜述）隨著美國社會安全金面臨2032年前後可能出現資金枯竭風險，一項由財政政策智庫提出的改革建議，近日引發關注。該建議主張，對高收入退休人群的社安金設立領取上限，以減少支出並延長制度壽命。

這項方案來自「負責任聯邦預算委員會」（CRFB）。該機構並非政府部門，而是一個長期關注財政與預算問題的無黨派智庫，其分析與建議常被用作政策討論參考，但本身不具立法效力。

根據CRFB分析，目前約有100萬名個人每年領取至少5萬美元的社安金，換算成夫婦則可能超過10萬美元。該智庫因此提出所謂「六位數上限」（six-figure cap）構想，建議將夫妻領取金額上限設為10萬美元、個人設為5萬美元。

報告指出，若實施該上限，未來10年可節省約1900億美元，並彌補約20%的資金缺口。CRFB政策主管高德溫（Marc Goldwein）表示，社安金最初是為防止老年貧困而設，出現高達六位數的給付「有些偏離初衷」。

不過，需要強調的是，這一構想目前僅屬政策建議，尚未成為國會法案，也未進入正式立法程序。是否採納，仍取決於國會與政府未來的討論與決策。

支持者認為，對高收入者設限，有助於保護制度長期可持續性；但反對者則指出，高收入群體同樣長期繳納較高社安稅，若設限可能削弱制度的「繳多得多」原則，影響公平性。

數據顯示，能領取超過10萬美元的退休夫婦，通常需在至少35年內持續達到社安稅課稅上限收入，並在67歲全額退休年齡申領福利。相比之下，一般退休人平均每月僅領約2071美元，差距顯著。

目前，美國社安金信託基金預計將在2032年前後面臨資金不足問題，若未採取改革措施，所有受益人可能面臨約20%的自動減少。這也使各類改革方案——包括提高稅收、調整給付結構等——持續成為政策討論焦點。

這項「設上限」提議，反映出在財政壓力下，美國正面臨一個核心問題：如何在維持制度公平與確保長期可持續之間，找到平衡點。