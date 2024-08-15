審計結果：俄勒冈卫生局投入千萬美元卻未見成效？！

(本報綜述)近日，俄勒岡衛生局（OHA）的一份審計報告揭示了該機構在行為健康領域的資金使用情況不容樂觀，引發了廣泛關注。

根據審計報告，自2021年以來，俄勒岡州立法者向該局提供了數千萬美元的資金，總額到2022年已達8,000萬美元。這項資金的主要目標是加強該州的行為健康勞動力，吸引更多人進入這一領域，並為邊緣化社區和心理健康服務稀缺的農村地區提供支持。然而，該局在管理和分配這些資金的過程中卻暴露出諸多問題，成效未明。

俄勒岡州的行為健康照護系統長期以來因獲取困難而備受批評，常年在全美排名中處於低位。立法者希望透過這項巨額投資，幫助該州建立一個多元化的行為健康工作團隊，以滿足日益增長的需求。

然而，審計報告顯示，州衛生局在管理和分配這些資金的過程中存在許多缺陷。首先，該局未能設計出有效的績效指標來評估其項目的影響力，導致無法展示資金使用的實際效果。此外，審計還發現，OHA在針對農村和服務不足地區的宣傳力度不足，並且對撥款接受者的種族、民族和其他人口統計要求的不一致性，進一步削弱了這些資金的實際效果。

針對審計報告中提出的問題，OHA已經開始進行改進和調整。該局表示，已通過提供更簡單的撥款流程和更明確的工作項目指導，增加了多元化和農村社區組織的參與度。此外，OHA還制定了更有效的宣傳策略，並簡化了線上申請流程，以使這些項目更加容易獲得。

審計報告公佈後，俄勒岡州居民對於衛生局的資金管理問題反應強烈，許多人對政府的行為表達了不滿。一位網民批評道：「政府只會在無法幫助普通人的事情上花錢。數百萬美元投入無家可歸問題和這些無效的項目，但我們仍然擁有全國最糟糕的經濟之一。」

另一位市民也表示了對政府監管不足的擔憂，認為「在撥款前應該對所有機構進行審計，並且持續監控，以確保資金能夠被正確使用，讓人們定期獲得所需的服務。」這一觀點在社區中引起了廣泛共鳴，許多居民呼籲加強對政府機構的問責。

此外，也有一部分市民對此表示絕望。一位網民指出，「這就是俄勒岡政府的典型作風。如果結果是正面的或他們能夠找到正面的角度，他們早就大肆宣揚了。」