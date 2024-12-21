寒假將至 留孩子獨自在家可能違法!

(本報綜述)隨著寒假臨近，許多學生即將放假，家長們可能會面臨孩子在家無人照看的情況。然而，在俄勒岡州，讓孩子獨自在家並非單純的家庭決定，若未滿法定年齡，甚至可能觸犯法律！

根據俄勒岡州法律ORS 163.545，10歲以下的兒童不能被單獨留在可能危及安全的任何地方，無論時間長短。若家長或監護人因疏忽將孩子獨自留在家中，可能被控第二級兒童疏忽罪，這意味著孩子的健康或安全可能受到威脅。

法律明確指出：「若監護人出於疏忽，讓10歲以下兒童獨自留在任何地點，導致其健康或福利受到危險，將構成第二級兒童疏忽罪。」

雖然法律對10歲以下兒童有嚴格限制，但對於年齡較大的孩子，家長仍需謹慎評估。根據兒童局的建議，家長可參考以下指標：

基本自理能力：孩子能否獨立洗澡、穿衣、吃飯？ 遵守規則：孩子是否能理解並遵守家中的安全規則？ 獨立決策能力：孩子能否在沒有成人指導的情況下做出正確的決定？

世界兒童安全組織建議，孩子開始獨自在家的適齡通常是12到13歲，但具體仍取決於孩子的成熟度與獨立能力。

為確保孩子安全，家長可提前做以下準備：

設立安全計劃：教導孩子在緊急情況下如何求助，例如撥打911或聯絡可信任的親友。

學習基本技能：報名參加安全課程，讓孩子學會自我保護和應急處理。

定時聯繫：家長可設立定時聯絡機制，隨時了解孩子的情況。

讓孩子獨自在家是一個重要的家庭決定，家長需考慮孩子的年齡、成熟度以及自理能力。在俄勒岡州，10歲以下的孩子單獨在家可能構成違法行為，因此家長必須謹慎判斷並做好充分的安全準備，確保孩子健康、安全地度過寒假。