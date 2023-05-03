富記雜貨店 專營台山海味特產 新張期間 推出超值特價品

（本報訊）波特蘭市的東南區最近新開一家雜貨店－富記雜貨店。『富記』位於SE Division 街魚樂軒所在的商場內，該店集海味店、雜貨店於一身，照顧本地華人在食材和保健的需要。

在『富記』的陳列架上，你會找到各樣的參茸海味、冬蟲夏草、名貴食材、花膠魚肚、藥膳湯料、藥材保健品，涼果等，應有盡有。

『富記』雜貨店的特色是專營各式的海味，特別是台山地道的海味。

為了照顧本地的鄉里，『富記』專程從台山空運到來多樣的台山生晒海味，讓本地的鄉里，雖然身處外地，仍可以吃到遙遠的家鄉味。

根據『富記』的劉老闆的介紹，該店特別從進口的台山口味海味包括有蝦皮、九肚魚乾、軟殼蝦乾、賴尿蝦乾、以及「蠔」氣沖天的生晒完隻生蠔。而其它的台山特產包括有：蜆魚鹹魚、梅香鹹魚、雞爪芋、台山土茯苓、台山觀音茶等。

劉老闆還表示，他們也可按顧客的要求，特別定來所需的貨色。同時該店亦提供送貨服務，方便顧客。怪不得，雖然開張只有兩個多月，『富記』已深受不少顧客的愛戴。

在新張期間，『富記』更推出超值優惠貨品，益食家，包括：

－總統牌即食紅燒鮑魚－100元14罐；

－鷹金錢豆豉鯪魚

10元4罐。

歡迎大家搶購！

富記雜貨店七天營業，時間每天由上午10點至下午6點，地址：8733 SE Division St., Portland，電話：503

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