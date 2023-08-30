家長急盼解決校園周邊露宿問題

(本報綜述）自波特蘭市市長特德·惠勒發布緊急命令，禁止在公私立小中學周邊露營，已有一年的時間了。然而，新學期開學在即，學校周邊和附近街道上的露宿者露營地依然存在。

最近幾周，波特蘭東南部Cleveland高中的家長們對這個夏天聚集起來的露營地感到不滿和不安，其中就包括位於繁忙的鮑威爾大道上的露營地。帳篷和房車分佈在為教師保留的停車場的邊緣，另一批帳篷則沿著學生通往距離主校區半英里的學校田徑場的路線上分佈。

波特蘭國際學校的情況則更加複雜和糟糕。該校位於SW Naito Parkway旁的山坡上，公路對面便是一處經批准的無家可歸者露營地。該校四周的幾條高架橋下，還零星散佈著露宿者的帳篷和雜物。無論是步行還是駕車到校，家長都很難避開骯髒的露宿營地。

家長們表示，這是一場令人沮喪的艱難鬥爭。家長的投訴，可能會被大量其他對露宿者的投訴所淹沒；即便政府採取了行動，露營者又會在幾天內很快返回。Cleveland高中學生家長科薩特·波斯科指出，波特蘭公立學校學區和政府間缺乏溝通協調，對露宿者問題的處理方式感到無力和不滿。她認為，頻繁的清理露營地並不可持續，長期的計劃和解決方案才是大家所需要的。

幸運的是，許多公立學校在最近幾周內已經或即將清除校園附近的露營地，這包括波特蘭公立學校學區的Lincoln高中，Vestal小學，Kelly小學，James John 小學和其他幾個學區的一些學校。

市長惠勒的發言人科迪·鮑曼表示，政府正在密切關注居民的投訴，並提到了即將生效的學校附近露營禁令。從今年秋季起，該禁令將在上午8點至晚上8點之間實施，全面禁止在公共公園和學校附近露營。違反規定且被警告兩次以上的無家可歸者，可能會面臨法律後果。