家長們來領錢啦！孩子讀完幼兒園 州政府就送100美元

（本報綜述）俄勒岡家有幼兒園孩子的家長注意了：孩子完成幼兒園後，如果家長為孩子開設Embark教育儲蓄帳戶，就有機會獲得州政府送出的100美元教育儲蓄金。

這項計劃叫Kinder Grad。它不是學校現場發錢，也不是給家長寄支票，而是把100美元存進孩子的Embark帳戶。 Embark以前叫俄勒冈大学储蓄计划，主要用途是帮家长提前为孩子未来的大学、职业培训或其他高中后教育存钱。

申請方式其實不複雜：家長到Embark官網開帳戶，選擇孩子作為受益人。根據Embark說明，符合資格的俄勒岡幼兒園孩子，只要開設帳戶，就可以透過Kinder Grad獲得100美元。官方也說明，符合資格的是5歲或6歲的俄勒岡幼兒園兒童。

簡單說就是三步：第一，孩子是俄勒岡幼兒園學生；第二，家長開Embark帳戶；第三，符合資格後，100美元自動進入帳戶。

另外，俄勒岡還有一個Baby Grad計劃，未滿1歲的寶寶如果開設Embark帳戶，也可以拿到100美元。也就是說，一個孩子從出生到幼兒園階段，最多可以獲得200美元啟動金。

需要提醒的是，這筆錢只能用於教育儲蓄，不是生活補助，也不是可以隨便拿出來花的現金。它的意義是幫孩子早一點建立教育帳戶，為未來大學、職業學校或訓練費用做準備。

所以，家裡有幼兒園孩子的家長，可以去Embark官網了解並開戶。錢不算多，但這是州政府給孩子未來教育的啟動金，不拿白不拿。