家長不滿學校處理疫情手法 擔心子女班上有人確診

家長不滿學校處理疫情手法

擔心子女班上有人確

今年的新學期，家長和學生在戰戰競競，小心翼翼的情況下回校上課，但不到一周，大家不想見到的情況都出現了，全州多家學校因有人確診，有學校更出現大數目的學生密切接觸者，導致有學校要進行大規模的隔離，最終決定還是暫停面授，暫時關閉學校，改為網上授課一星期。

學校的處理方式都引來家長們的不滿，並且暴露了州政府、教育部門和學校方面，根本未有好好做足功夫，也沒有一個危機應變機制。

家長認為學校應有一個準則，有多少學生確診或隔離就可立即啟動線上授課，因為目前有學生在校上課，被隔離的在家卻沒課上，這對學生都是不公平的。

全州最大的波特蘭學區，一開學就被批評得個「亂」字。學區在校車司機和代課老師嚴重短缺下開學，隨即出現多宗感染和隔離個案，還要派人手追蹤這麼多的密切接觸者。

不少家長們除了對學校安全措施不足和學生隔離期間的功課問題感到憤怒外，更指校方對待疫情全無透明度可言。大多數家長擔心自己子女是否與確診學生同一班上課。

為了安撫家長們，波特蘭學區創建一個網上報告表，https://www.pps.net/COVID19Dashboard， 供家長們隨時查閱有關學校的疫情，網頁每日分別在早上6時，中午12時，下午6時和零晨12時更新4次。列出的資料包括學區內有確診病例的學校名單，及正在隔離中的學生和教職員人數。

至於比弗頓學區，早前曾提到不作任何通報，怕引起恐慌；但之後改變主意，在學區網頁上報告各校的情況，但資料更新不夠快，每10日到14日才更新一次，未能反映出實際情況。

目前只有13個學區設有報告表，至於其它學區：Hillsboro ，North Clackamas和Sherwood也沒有。Centennia、David Douglas、Tigard-Tualatin 的即將上線。

由於沒有任何聯邦或州法例和監管，教育局和衛生局亦未有提供指引，學區可自由分享他們認為合適的資訊，而私隱是學區考慮的最大問題，所以不同學區發放的資訊都有不同，有家長認為透明度不足。

至於家長最擔心的問題，如子女曾與確診學生同室上課，學校會否通知他們呢？

只有Hillsboro，Tigard-Tualatin，Eugene，Bend-LaPine和 Medford學區表示會通知全班學生，這也是教育局和衛生局所建議的做法。

其它學區，包括波特蘭學區，則表示不會通知全班學生，只說學校出現一宗確診。但所有學區均需向當地衛生局通報曾接觸過病毒的學生密切接觸者。

根據政府的定義：密切接觸者是指在課室內，戴口罩的學生就跟另一名戴口罩的確診學生，在3 呎距離內一起最少15分鐘；校車情況也一樣，但距離是6呎。

個定義令到不少家長感到不安。一名家長說，就讀高中的兒子座位跟一名確診學生只有3呎1吋距離，他們一同上了一節80分鐘課，但仍未算是密切接觸者，未被要求隔離。雖然人人戴口罩，但大部份學生所戴的都不是準備口罩，而且學生會把口罩除下，特別是在吃喝時。開課已有兩星期，她已接到校方通知學校已有3人確診，但完全未有提到是那一班的學生，令到她非常擔心。

這名家長表示，據專家所說，Delta 變種傳播力強，她有這樣的擔心是正常的，而她只想知道確診學生是否與子女同一班，並未要求公佈確診學生的名字，並指出這要求實不算過份。

學區發言人指，只有接觸到病毒的學生才會獲得通知，避免侵犯到個人的私隱，並說：要平衡個人和社區的需要是不容易的。

有傳染病學家說，不向學生和家長透明地公佈有關資料，可能會引致更多人確診，因為當家長知道子女曾在確診學生附近活動過，他們就會特別留意子女有否出現症狀，包括輕微症狀如頭痛、皮疹或腹瀉等。

事實上，沒有什麼法例阻止學校公開新冠確診數據的，但一些學區表示，他們真正擔心的是，確診學生會被羞辱。

Lake Oswego 學區的首席護士安納爾遜在上周的家長會上說，該校有確診學生的家庭被嚴重欺凌和騷擾。因此，如班上有學生確診，學區是不讓全班知道誰是確診者，這如學生有蝨子或生水痘的處理手法一樣。主要是這些都屬敏感的私人訊息，不希望涉事的學生和家庭受到負面影響。安納爾遜說，學區已指派輔導員向確診學生指導如何應付負面的批評。

另有專家認為，學生確診這事實，或遲或早都會被識破的，因為某位學生不回校上課有10多天，大家一定猜到發生了什麼事。如家長只知道要隔離的學生越來越多，他們也會越來越擔心，學校始終不能繼續守口如瓶。

專家說，如果大家想早日結束這場大流行，倒不如學習如何面對現實吧！