嫌犯藏身波特蘭 FBI懸賞1萬美元

（本報綜述）聯邦調查局（FBI）日前發布通告，懸賞1萬美元徵求線索，追捕涉嫌縱火與破壞聯邦財產的逃犯華生（Ronald Watson）。FBI表示，這名嫌犯可能已潛入波特蘭地區，呼籲居民提高警覺。

現年28歲的華生來自喬治亞州肯納索市，他曾使用多個化名，包括莎拉·華生（Sarah Watson）、米蘭達·凱爾（Miranda Kyle）以及艾米莉·史密斯（Emily Smith）。根據調查，他被指控參與2020年夏天發生在亞特蘭大移民與海關執法局（ICE）大樓的襲擊事件。當時，一群蒙面示威者闖入設有圍欄的建築外圍，利用石塊、磚頭、改造煙火、汽油彈與打火機油瓶等物品，造成超過7萬8千美元的財產損失。

2025年7月23日，美國喬治亞州北區聯邦地方法院正式對華生發出逮捕令，罪名包括惡意縱火以及破壞聯邦財產。FBI強調，縱火與暴力破壞行為絕非憲法第一修正案所保障的表達自由，將持續與各級執法單位合作，確保社區安全。

目前，FBI懷疑華生可能已改變外貌，甚至穿著女裝以掩人耳目，並提醒他可能攜帶武器，屬於危險人物。當局呼籲任何知情人士，請立即致電免費專線 1-800-CALL-FBI（1-800-225-5324），或上網至 tips.fbi.gov 提交訊息，也可聯繫最近的FBI辦公室或美國使領館。