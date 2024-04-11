婦幼補充營養計畫WIC出新規：增加蔬果補貼

(本報綜述)聯邦政府的一個旨在幫助低收入家庭購買食物的計劃即將迎來重大變革。4月9日週二，食品與營養服務局宣布，國家婦幼補充營養計畫（WIC）將在未來兩年內實施新規，重點增加水果、蔬菜和全穀物的供應，同時提供更多來自不同文化的食品選擇 。

新的婦幼補充營養計畫將永久增加每月用於購買水果和蔬菜的現金券金額，據官員透露，現金券的調整將在今年六月生效。

美國農業部部長湯姆·維爾薩克在接受採訪時表示：「新規定強調了水果和蔬菜，我們認為這是健康飲食的重要組成部分。這項計畫旨在填補我們許多人飲食中常見的營養缺口。」

根據新規，2024年水果和蔬菜券的金額將分別為：1至4歲兒童每月26美元；懷孕和產後婦女每月47美元；哺乳婦女每月52美元。此外，新法規也擴大了對藜麥、野生米和小米等全穀物的供應，以及提夫和全麥烤餅等食品的選擇。此外，果汁的每月津貼將被取消或減少，牛奶的津貼也將有所削減。

WIC計畫旨在每月為約660萬低收入美國人提供食品補貼，總預算略高於70億美元。該計劃的目標是為懷孕、哺乳和產後婦女，以及5歲以下的嬰兒和幼兒提供食品補充。資格符合者將獲得政府發放的購物券，列明可以購買的食品種類和數量。

官員表示，目前，只有約一半符合資格的人參與了婦女、嬰兒和幼兒補充營養計畫。官員呼籲，符合資格的婦女兒童或兒童的照顧著，都應該申請這項福利。

針對俄勒岡居民，申請資格要求如下：住在俄勒岡州；孕婦、產後或哺乳期婦女、嬰兒或 5 歲以下兒童；家庭收入低於聯邦貧窮線的185%。以三口之家為例，年收入少於$45,991或月收入少於$3,833則符合收入標準（能夠證明完全符合Medicaid/Oregon Health Plan、TANF、SNAP/Food Stamps 或FDPIR 資格的個人將自動獲得WIC 的收入資格。）有營養需求或風險。

如您有申請需求，請造訪政府官網以了解詳情：https://www.oregon.gov/oha/PH/HEALTHYPEOPLEFAMILIES/WIC/Pages/index.aspx