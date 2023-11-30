女子Mount Hood墜落數百尺懸崖 歷時10小時成功獲救

(本報綜述) 11月25日週六下午，救援人員耗時10小時，成功在胡德雪山(Mount Hood)營救了一名在遠足途中墜落數百英尺的女子。 這名36歲的女子在該山南側路線下降時，於上午11:30左右在Old Chute附近失足摔倒，墜落數百英尺。 根據克Clackamas縣警長辦公室發布的訊息，這次救援由Clackamas和Hood River兩縣的警長辦公室共同完成，參與救援的還有志願團體Hood River Crag Rats和波特蘭山區救援隊。

波特蘭山區救援隊（PMR）的救援人員目睹了女子遇險的過程並報警。 山區救援隊員成功接近女子後，提供了初步醫療護理，隨後Hood River Crag Rats的成員也迅速趕到。

救援隊長艾瑞克•布羅姆斯回憶說：「我的一個隊友親眼看到有人從山溝裡滑了過去，隨後便立即得到了另一名攀登者的確認，有人墜崖了。我立刻通過 無線電聯繫了其他隊友，讓他們調查發生了什麼事情。」

Clackamas縣警局在Timberline Lodge設立了臨時指揮中心，隨後更多的救援隊伍和裝備到達。 據稱，光是將所有資源送到傷者所在的位置，就花了七個小時。 還好，現場救援人員在等待裝備期間，給女子提供了必要的保溫措施和心理輔導。

布羅姆斯解釋說：「在我到達後，我們決定使用擔架將她從山上運走，她的傷勢並不需要使用醫療直升機撤離。」救援團隊先使用繩索系統將女子抬到擔架上，然後 再用另一擔架抬到停車場，最後送醫。

波特蘭山區救援對在聲明中強調，胡德雪山不適合初學者，尤其是在冬季，因為這裡的雪可能會變得非常堅硬，使下降比上升更加困難。 通常情況下，初學者可能更容易向上爬行，因為他們只需沿著路徑或使用工具（如冰爪）向上攀爬，下坡則要困難得多。 該團體表示：「只有那些具有專業登山和冰攀技能的人才可以在冬季嘗試胡德雪山。適當和徹底的培訓至關重要。」