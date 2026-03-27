女子預感遇害竟成真　俄勒岡兇案嫌犯定罪

（本報綜述）麥魯瑪縣一宗震驚社區的命案近日有最新進展。33歲男子鮑比·阿爾索普（Bobby·Alsup）被法院裁定犯有二級謀殺、縱火、盜竊、虐待屍體及非法使用武器等多項罪名，涉及2024年殺害31歲女子凱莉·斯諾（Kaley·Snow）一案。

檢方指出，斯諾在遇害前數週曾向友人發送訊息，表示擔心與其同住的男子「可能會殺了我」，該男子正是之後被定罪的阿爾索普。兩人透過阿爾索普的女友認識，並暗中發展戀情。

根據檢方說法，阿爾索普在2024年3月17日於兩人共同居住的住處內，用錘子對斯諾頭部左右各擊打一次，導致其死亡。隨後，他用毯子包裹遺體，將其放置在住宅附設的儲物棚內，任其腐爛。為掩蓋罪行，他還向兇器與遺體潑灑清潔劑，試圖破壞DNA證據。

幾天後，阿爾索普返回現場，使用汽油點燃儲物棚，企圖焚毀證據。消防人員撲滅火勢後，在現場發現斯諾遺體，案件隨之曝光。

檢方在審理期間提出手機定位、血跡鑑定及網路搜尋紀錄等證據，顯示阿爾索普在案發時段曾長時間停留在現場，並多次查詢警方是否發現遺體或展開失蹤調查。此外，他還曾在案發前後出售受害人財物。

辯方則辯稱，阿爾索普返回住所時發現屍體，因擔心被誤認為兇手才選擇隱匿遺體，但此說法未被陪審團採信。

檢方強調，相關證據顯示其說法「不具合理性」，並指出被告在現場留下大量物證與數位痕跡。

目前，阿爾索普面臨最低25年不得假釋的終身監禁刑期，預計將於2026年3月25日宣判。

案件曝光後，再度引發外界對家庭及同住關係中潛在暴力風險的關注，專家提醒，若出現明顯不安或威脅跡象，應及時尋求協助，以保障自身安全。