女子在老城區遭鈍器重擊命危 警方圍堵5小時抓人

（本報綜述）5月22日週五傍晚6點多，波特蘭老城區（Old Town）街頭突然出現令人心驚的一幕：一名女子倒臥在人行道上，頭部大量出血，傷勢嚴重到讓路人不敢隨便移動她。有人急忙借電話報警，有人守在她身邊安撫情緒，直到救護人員趕到。這起看似突然的街頭暴力，很快升級成一場長達5個多小時的警方圍堵行動。

傍晚6點多，女子倒在街頭

案件發生在5月22日週五傍晚約6時07分，地點位於西北Naito Parkway700號路段，靠近Steel Bridge鐵橋以北。警方接報稱，一名受傷女子倒在人行道上，情況非常嚴重。

附近居民Tristin Anderson和未婚妻Alexandria Declet表示，當時有陌生人跑來借電話，說有人遭到攻擊。他們趕到現場後，看到女子倒在地上，立刻撥打911，並和附近保安人員一起盡力協助。

Anderson說，女子頭部一側不斷流血，傷勢看起來非常嚴重，他們不敢隨意移動她，只能讓她保持冷靜、等待救護人員。Declet則表示，受害者手指似乎也受了重傷，現場畫面令人不忍直視。

警力一度吃緊，救護人員先到場

警方表示，事發當下中央分局所有警員都在處理其他報案，無法立刻趕往現場。調度紀錄顯示，約6時11分，兩名警員和一名警長從其他任務中抽身，並於6時16分左右抵達。

在警方到場前，波特蘭消防救援部門與AMR救護人員已先行處置傷者。警方稱，女子明顯遭受重傷，隨後被救護車送往醫院，情況危及生命。警方初步判斷，女子是遭到某種「鈍器」攻擊，但尚未公布具體武器種類。

嫌犯躲進附近公寓，警方封路圍堵

調查人員很快鎖定64歲波特蘭男子羅伯托·維拉斯奎茲為嫌犯。警方表示，嫌犯案發後進入附近一間公寓，警方相信他與該住所可能有關聯，並非隨機闖入陌生住處。由於案件性質嚴重，警方封鎖西北Naito Parkway，封鎖犯罪現場，蒐集證據並調查嫌犯動向。重大犯罪組與兇殺組偵探也到場協助。

同時，特別緊急反應小組（SERT）與危機談判小組（CNT）被派往現場。警方包圍公寓並持續處置，直到晚間11時29分，嫌犯向警員投降。凌晨2時42分，嫌犯維拉斯奎茲被送入麥魯瑪縣拘留中心。

警方坦言資源吃緊，案件仍在調查

波特蘭警方表示，這起案件動用了大量警力，包括SERT、危機談判小組、多個偵探單位，波特蘭北分局也派出支援，甚至Gresham警方無人機小組也到場協助。警方坦言，當晚資源非常吃緊，但最終成功將嫌犯拘捕，避免局勢進一步擴大。

事發當晚，正式一年一度的波特蘭玫瑰節的開幕夜，當晚有上千人就在案發地附近的市集活動。警方目前沒有發現這起攻擊與當晚附近活動有關。案件仍在調查中，警方呼籲，任何掌握線索或影片畫面的民眾，如果尚未與警方聯繫，應盡快提供資訊。

老城區的安全問題不是第一次被討論，但每一次類似事件發生，都會再次提醒人們：城市安全感，往往就是在這樣一個個街頭瞬間被擊碎的。