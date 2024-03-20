女大學生姦殺案40年終告破 口香糖成關鍵線索

(本報綜述)3月15日週五，麥魯瑪縣地方法院裁定，60歲的羅伯特·普林普頓犯有一級謀殺罪，罪名涉及1980年19歲大學生巴巴拉·梅·塔克(Barbara Mae Tucker)的謀殺案。檢察官透過比較普林普頓隨口吐出來的口香糖上的DNA和犯罪現場的DNA對比，最終讓這宗塵封40多年的案件得以告破。

1980年1月15日晚上，19歲的女學生塔克在前往胡德雪山社區學院(Mt. Hood Community College)上課的路上遭到襲擊，目擊者稱看到塔克從校園的一片灌木叢中跑了出來，隨後被一名男子拉回了回去。第二天，一名學生在校園停車場附近發現了塔克的屍體。據報道，塔克遭受了性侵、被毆打致死。

這起案件被塵封了40年之久，直到2021年，一位基因學家利用DNA技術確定普林普頓可能與案件中的DNA相關聯。Gresham警方發現普林普頓位於Troutdale的居住地後，開始對其進行監視，最終收集到了他隨口吐出的一塊口香糖。經過俄勒岡警察局刑事實驗室的比較測試，確認從口香糖提取的DNA與女大學生塔克屍體上提取的DNA匹配。

據麥魯瑪縣地方檢察官辦公室週一發布的新聞稿稱，法醫確認女大學生被毆打致死且遭到了性侵，因而判定普林普頓有罪，但是由不能證明性侵發生時受害者是否仍活著，普林普頓並未被定罪犯有強姦或性虐待罪。

據報道，麥魯瑪縣首席副地方檢察官克斯滕·斯諾登表示，沒有證據顯示塔克和普林普頓認識。然而，普林普頓聲稱自己是無辜的，並表示自己與目擊者描述的將塔克拖入灌木叢的男子不符。

普林普頓將於今年6月受到量刑。

塔克的家人對於普林普頓被逮捕的消息感到十分激動。在長達數十年的等待中，受害者的家人一直沒有放棄希望，他們一直相信案件最終會得到解決。塔克的姊姊Susan Pater講道，他們曾經以為嫌疑犯可能已經過世，或許這個案件永遠不會得到解決。然而，家人中有些人在案件告破之前已經去世，他們到死沒有等到真相大白的日子。