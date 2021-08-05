奧運獎牌值幾錢？ 歷史上最高價以千萬出售

奧運獎牌得來不易，既象征著成就、榮譽，更蘊含獲獎者背後數十年刻苦訓練的艱辛，對於運動員來說應該是無價之寶。不過原來有不少奧運得獎選手都出售過自己的獎牌，當中有人是因為經濟困難也有人是為了慈善，最近一枚1900年巴黎奧運會的射擊銀牌就以1,283美元的低價出售引發各方關注。

在奧運賽場，各國選手激烈角逐奧運獎牌，而在賽場外，富有紀念意義和價值的獎牌亦受到收藏家們的青睞，目前市面上奧運獎牌的售價高低不等。據紐約時報報導，在今屆奧運前夕，來自1896年雅典第一屆現代奧運會的第一枚銀牌（當時沒有金牌），以180，111美金的價格售出。

而奧運獎牌的最高價售賣記錄是，美國非裔田徑運動員Jesse Owens在1936年柏林夏季奧運會上贏得的四枚金牌之一，以150萬美金成交。

多年來，有數十名前奧運選手出售自己的獎牌，不少人是因為經濟困難，也有人是為了慈善籌款。不過目前奧運獎牌依然是一種「小眾收藏品」，願意出售獎牌的選手並不算多，因此進入市場的藏品也並不多。

據拍賣專家透露，獎牌的來歷、獲獎的項目以及保存狀態都會影響售賣價格。雖然奧運選手的姓名不會刻在獎牌上，但獎牌的得獎者依然很重要。由於不是所有獎牌上都刻有獲獎項目，如果項目不清的就會降低價值，另外獎牌是否有原裝的匣子和絲帶也會影響售賣價格。

據悉，根據國際奧委會的規定，每枚獎牌都配有一個木盒子，上面印有奧運五環、奧運會的官方名稱和希臘勝利女神尼刻（Nike）。

據國際奧委會的數據顯示，在東京奧運會上，運動員所獲得的金牌其實含金量很低，總重量為556克的金牌含金量僅為6克；而銀牌則是以純銀製成，重550克；銅牌則是以紅銅製成，當中95%是銅，5%是鋅。今次的獎牌最特別之處則是以民眾捐贈的廢棄的電子材料，如手機等製成。