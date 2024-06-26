奧斯威戈湖市2024藝術節落幕 湯桂芳 陳文仕參展作品獲得嘉獎

（本報記者俄廣才報導）奧斯威戈湖市2024年度藝術節開幕典禮暨頒獎儀式，於上6月21日舉行。

本屆藝術節上，共展出了來自本地各社區多個族裔的135位藝術家的油畫、素描、版畫、水粉畫、攝影、等1,020幅作品。

俄勒岡中國藝術家協會副會長陳文仕、理事湯桂芳、汪文、劉偉力的多幅作品在本年度藝術節上展出。

陳文仕版畫作品《白雪之夜》獲得了本年度「藍帶獎」；湯桂芳工筆畫《鵪鶉玉簪花》獲得「綠帶獎」。奧斯威戈湖市藝術節執行委員會負責人為他們頒發了獎狀及獎金。

在本屆眾多不同藝術風格的參展作品中，陳文仕先生參展的版畫作品得到了大家的一致好評。近年來，他勤於創造、勇於探索，不斷在傳統的版畫藝術表現形式上推陳出新，以其嫻熟的刀法、豐富的色彩，雕琢、渲染美西地區優美的自然景觀與風土人情。他的作品空間開闊，清新脫俗、境界深遠，給人以寧靜、祥和之美感，被業內人士譽為大師級水準。

為從一個全新的視野表現胡德雪山的美景，自今年初以來陳文仕三上雪山。夜幕降臨的時候，金黃色的燈光從酒店的窗戶中透出灑在雪地上，偶爾回望之中，版畫作品《白雪之夜》的創作靈感由此誕生。

畫家湯桂芳的工筆畫作品，設色艷麗、明快、高雅而沉著，注重線條的表現力，畫面極為工整細緻，細節處精雕細刻，富有節奏韻律，具有濃郁的民族色彩審美意趣。她主張更多的畫家參賽，讓中國擁有一定的位置。

由日本國際藝術研究院主辦、俄勒岡中國藝術家協會等協辦的第十七屆國際書畫展上，副會長陳文仕版畫作品《白雪之夜》獲得銀質獎，趙漢興參展作品《穿梭碧水綠藻間》榮獲國際藝術獎，湯桂芳參展作品《菊花圖》榮獲日本國際藝術研究院獎。

此外，會長李鐵作為特約藝術家應遠赴中國藝術學院執教；趙漢興、劉微力在中國舉辦個展、聯展；顧紅漫參展作品在「image Oregon without Tobacco」繪畫作品展上獲得二等獎，一系列豐碩彰顯了藝術家們的個人魅力與實力，龍年金秋碩果累累。