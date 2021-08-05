奧斯威戈湖市2021年度藝術節落下帷幕 中國藝術家協會會長李鐵獲得最佳作品獎





（本報記者俄廣才報導）奧斯威戈湖（Lake Oswego）市2021年度藝術節，於上週六落下帷幕。由於疫情的原因，本屆藝術節取消了開幕式和頒獎典禮，展出時間也由往屆藝術節為期三天的展期壓縮為一天，往屆與之同時進行的其他展覽活動本屆也一並取消。

儘管受疫情影響，依然有近百位藝術家的油畫、素描、版畫、水粉畫等數百幅作品參加了今年的公開展。俄勒岡中國藝術家協會會長、畫家李鐵，副會長、版畫家陳文仕作品參加了本年度藝術節。

李鐵繪畫作品《蒙古夢》獲得了本年度藝術節最高獎項『最佳作品獎』，另有一幅作品《崎嶇的山路》被收藏。

在上屆奧斯威戈湖市年度藝術節中，李鐵作品《母與子》曾獲得最佳作品獎，這已是李鐵第四次獲得該藝術節最高獎項。

李鐵的作品一如既往地保持了其強烈生動的寫實風格。他的作品注重探索歷史、文化等社會問題並通過作品深刻地揭示出來，人物性格和內心世界描繪得出神入畫，具有鮮明的時代感。長期以來在俄勒岡州的多家畫廊舉辦展覽，深受民眾喜愛。

在本屆眾多不同藝術風格的參展作品中，陳文仕先生的幾幅版畫作品得到了大家的一致好評。

陳先生版畫作品曾於七十年代參加歐洲七國巡迴展。近年來，他勇於探索，不斷在傳統的版畫藝術表現形式上推陳出新，以其嫻熟的刀法、豐富的色彩，雕琢、渲染美西地區優美的自然景觀與風土人情。他的作品空間開闊，清新脫俗、境界深遠，給人以寧靜、祥和之美感，被業內人士譽為大師級水準。

據了解，陳先生的最新力作《雪夜》入選第96屆國際版畫雙年展，成為有史以來首位入選國際版畫雙年展的華裔版畫家。

該展覽將於9月2日起在西雅圖知名畫廊Northwind Art舉行，共展出來自世界各地版畫藝術家們的60幅作品。

陳先生的家鄉江門市文化部門已經發函向他表示祝賀，並邀請他回國舉辦展覽，以推進當地版畫藝術的交流與發展。

圖片說明：

–畫家李鐵與他的獲獎作品《蒙古夢》

9812–陳文仕入選第96屆國際版畫雙年展作品《雪夜》