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奧斯威戈湖市2021年度藝術節落下帷幕 中國藝術家協會會長李鐵獲得最佳作品獎

　　本報記者俄廣才報導）奧斯威戈湖（Lake Oswego2021年度藝術節，於上週六落下帷幕。由於疫情的原因，本屆藝術節取消了開幕式和頒獎典禮，展出時間也由往屆藝術節為期三天的展期壓縮為一天，與之同時進行的其他展覽活動本屆也一取消

　　儘管受疫情影響，依然有近百位藝術家的油畫、素描、版畫、水粉畫等數百幅作品參加了今年的公開展。俄勒岡中國藝術家協會會長、畫家李鐵，副會長、版畫家陳文仕作品參加了本年度藝術節。

　　李鐵繪畫作品蒙古夢獲得了本年度藝術節最高獎項『最佳作品獎』，另有一幅作品崎嶇的山路被收藏。

　　在上屆奧斯威戈湖市年度藝術節中，李鐵作品母與子曾獲得最佳作品獎，這已是李鐵第四次獲得該藝術節最高獎項。

　　李鐵作品一如既往保持了強烈生動的寫實風格。他的作品注重探索歷史、文化等社會問題並通過作品深刻地揭示出來，人物性格和內心世界描繪出神入畫具有鮮明的時代感。長期以來在俄勒岡州的多家畫廊舉辦展覽，深受民眾喜愛。

　　本屆眾多不同藝術風格的參展作品陳文仕先生的幾幅版畫作品得到了大家的一致好評

　　陳先生版畫作品曾於七十年代參加歐洲七國巡迴展。近年來，他勇於探索，不斷在傳統的版畫藝術表現形式上推陳出新，以其嫻熟的刀法、豐富的色彩，雕琢、渲染美西地區優美的自然景觀與風土人情。他的作品空間開闊，清新脫俗、境界深遠給人以寧靜、祥和之美感，被業內人士譽為大師級水準。

　　據了解，陳先生的最新力作雪夜入選第96屆國際版畫雙年展，成為有史以來首位入選國際版畫雙年展的華裔版畫家。

　　該展覽將於92日起在西雅圖知名畫廊Northwind Art舉行，共展出來自世界各地版畫藝術家們的60幅作品。

　　陳先生的家鄉江門市文化部門已經發函向他表示祝賀，並邀請他回國舉辦展覽，以推進當地版畫藝術的交流與發展。

圖片說明：

畫家李鐵與他的獲獎作品蒙古夢

9812–陳文仕入選第96屆國際版畫雙年展作品雪夜