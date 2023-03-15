失車竟被賣到外州二手車行

（本報綜述）一名女子一年前被人偷走她的汽車，一年後發現汽車被賣到本地二手車行，再被賣到夏威夷的車行。她在質疑究竟是二手車商的問題，結果卻暴露了政府管理系統的不足。

羅蘭密多克女士的99年Subaru汽車在2021年11月被偷走，當時車內有她的車主證明和其它個人文件。第二天，她向警方和車管局（DMV）報告了車輛被偷。

一年過去了仍未有任何消息，羅蘭密多克已放棄了找到汽車的希望，於是到DMV重申拿回車主證。這時DMV的數據顯示，她的車在被盜僅兩星期後就被賣到位於東南區的一家二手車商Blue Line 汽車集團。

羅蘭密多克表示，DMV應該早就有這些資料，但卻未有通知她。

根據本州的法例，當有市民要求將車主證轉讓到其他人的名下時，DMV只需要查看汽車的VIN號碼就可確定這是否一輛失車。但好明顯這些程序並未有發生在羅蘭密多克的汽車轉讓過程中，所以沒人知道發現這是一輛失車。

羅蘭密多克說：“法律上並沒有要求他們這樣做，這讓我大吃一驚。” “有人將被盜的汽車輸入他們的系統，DMV竟然不知道，也不會通知車主，這太瘋狂了。”

Blue Line汽車集團經銷商的老闆杜澤得知此事後也感到震驚。他說：“如果一輛車可以從我的行車庫存中顯示出來，在那裡放三四個月，然後漂洋過海在夏威夷獲得許可證，而夏威夷的DMV沒有發現這一點，俄勒岡州的DMV也沒有發現這個，航運公司也沒有發現這個，這問題必須要解決”。

杜澤從事二手車業務已有二十多年。他需要將汽車的VIN號碼輸入他在DMV的帳戶中。這些年來，他一直依賴DMV的系統來確認這些汽車是合法的。他說：“如果我們將VIN輸入DMV系統時，照理是應該馬上會有標記指示這是一輛失車”。

杜澤提到，過去汽車商是要在購買汽車前幾分鐘致電執法部門，查問VIN號碼的。現時，執法部門卻要求車商將VIN號碼電郵給他們，然後等候3到4天時間，才得到回覆。這方式對車行的運作實在不合適，買車的人士等不了，他們會選擇到其它車行進行交易。

杜澤認為，現今的執法部門已懶得去管這些。

羅蘭密多克公開自己的經歷，希望藉此讓大家看到一個嚴重不足的管理系統。她對事件感到沮喪，認為俄勒岡州偷車事件非常嚴重，但政府卻沒有一個有效的系統來應對。

據了解，DMV目前使用的被盜汽車名單，是由全州和全國的數據拼湊而成，但名單卻是不完全的。