大額訂單是詐騙陷阱　中餐館業主險遭「假支票退款」套路

（本報綜述）正直中國新年時節，不少餐飲業者忙著接單衝業績，但詐騙集團也趁機出招。一名中餐館女業主近日分享自身經歷，提醒小型企業主提高警覺：一筆看似「天降大單」的餐飲訂單，差點讓她損失辛苦經營的血汗錢。

這名業主表示，日前接到一筆金額可觀的外燴訂單，對方自稱企業客戶，需求明確，並要求她開立詳細、逐項列明菜品的報價單與發票（invoice）。她花了不少時間整理品項與價格，沒想到對方隨後寄來一張電子支票（eCheck），銀行帳戶顯示款項已「Post」（入帳顯示）。

正當她以為生意上門時，對方卻在同一天以活動臨時取消為由，要求立即退款，並不斷催促她把款項退回。所幸她直覺有異，沒有立刻轉帳。

隔天一早，她趕到銀行要求凍結該筆款項。銀行人員告知，這筆交易其實已被系統標記為可疑（flagged），只是尚未通知她。若她前一晚急著退款，等到支票跳票（bounce）後，實際損失的將是她自己的真金白銀。

金融專家指出，這類手法屬於常見的「假支票退款詐騙」。詐騙者先以支票或電子支票付款，銀行在技術上可能暫時顯示「入帳」，但實際清算需數日甚至更久。一旦受害人提前退款，等到原始支票被退回時，損失就落在收款方身上。

警方與銀行也提醒，「Posted」（入帳顯示）並不等於「Cleared」（資金完全到位）。電子支票尤其容易被濫用，商家應等銀行確認資金正式結清後，再進行任何退款或轉帳。

此外，業界人士建議，對於異常大額、來路不明、或急於催促退款的訂單，應特別小心。可主動致電銀行確認資金狀況，或要求客戶以不可撤回的方式付款，如現金、電匯（wire transfer）或經驗證的支付平台。

這名業主感嘆，創業本已不易，還要提防各種騙局。她呼籲其他小本經營者互相提醒，「生意要做，但錢包一定要守緊。」在追求業績成長的同時，風險意識更不可鬆懈。