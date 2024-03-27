大開眼界！小溫哥華蠢賊被圍堵後試圖爬電話線逃竄！ 

(本報綜述)3月23日週六傍晚，華盛頓州小溫哥華(Vancouver, WA)一竊賊被圍堵後走投無路，竟然試圖爬上了十字路口的電話線逃跑。事發時的影片瘋傳，引發市民討論，戲稱其為「蠢賊」。

3月25日，當地警方公佈了更多有關此案的細節。據警方透露，該男子被確認為羅曼多·E·斯坦利（Romando E. Stanley）。事件始於下午5:15左右，當時有目擊者稱，竊賊史丹利正在偷竊一輛停在小溫哥華市西Evergreen大道600街區的車內物品。警方趕到後，史丹利已經離開現場。目擊者還稱，史丹利隨後進入幾個街區外的一處庭院，偷走了一輛停放在那裡的自行車。一名鄰居發現後開始追趕，史丹利被迫丟棄自行車，改為步行逃離。

此後，警方又接到報告稱，史丹利進入了小溫哥華市Main街900街區的一家商店，並搶走了店內員工的手機。當員工試圖奪回手機時，史丹利甚至動手襲擊了該員工，隨後步行逃離。

經過持續追捕，警方最終在Washington街607號的一棟建築物的屋頂上找到了史丹利。此時的竊賊，正持續向人行道上拋擲磚頭，導致了幾棟建築物損壞。警方派出危機談判員，試圖說服史丹利從屋頂下來，但該男子卻選擇了一種驚危險且愚蠢的方式繼續逃竄：他試圖爬過橫在馬路上的電話線逃跑！

為了防止他墜落，消防局將一輛消防車停在了電話線正下方。史丹利在電話線上掛了大約45分鐘後，最後體力不支，鬆開了電線，落到了消防車上。隨後，他被逮捕並立即送往醫院接受評估。

史丹利現面臨二級搶劫、二級竊盜、三級竊盜和惡意破壞等多項指控。

事後，有在事發現場圍觀的民眾驚嘆，有幸觀看了一場免費的高難度雜技，簡直大開眼界！ 也有網友表示，大概率蠢賊是吸了毒吸嗨了。還有網友指出，此人很快就會回到街上繼續為非作歹。