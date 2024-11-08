大選夜波特蘭警方整夜巡邏 多條街道出現接頭佔領

(本報訊) 美西時間11月6日凌晨，2024年美國總統大選結果陸續由各大媒體公布，特朗普的當選在一定程度上為動蕩的局勢降了溫。

在大選結果公布前，全美多地局勢緊張加劇，俄勒岡州波特蘭的警方和國民警衛隊整裝待命，以應對可能出現的動亂。政治領袖紛紛呼籲民眾保持和平抗議，俄勒岡州州長蒂娜•科泰克在一封電子郵件中強調，任何恐嚇選民的行為都是「非美國的行為，將不被容忍」。

此前，波特蘭警方已向商家發出提醒，要求移除戶外的廣告板、家具等易於被利用的物品，並鎖好垃圾桶，以防被用作投擲物或火源。從網絡流傳的視頻來看，波特蘭市中心的大量商戶於11月5日晚間前已用木板封閉門窗，以預防可能的暴力事件，市中心的車流量也顯著減少。

推特上的獨立記者發布的視頻顯示，選舉當晚，波特蘭警方還組織了一支十多人組成的自行車巡邏隊，在市中心多條街道巡邏，以預防Antifa發動任何暴力行動。當晚11時左右，波特蘭警方發布消息稱，在波特蘭北Lombard街和北Chautauqua大道發生了街頭佔領活動，並提醒行人繞道而行。

Antifa，源自「反法西斯主義」（Anti-Fascist）的縮寫，是一個分散的、無正式領導的運動，起源於20世紀早期的歐洲反法西斯運動。Antifa支持者反對極右勢力、種族主義、白人至上主義及法西斯主義等思想。這一運動沒有統一的組織或官方代表，而是由多個鬆散的團體、個人或社群構成。波特蘭的Antifa成員過去曾參與多次暴力政治事件。

回顧歷屆總統選舉，波特蘭在選後多次爆發暴力事件。2020年拜登當選後，抗議者曾在市中心破壞商家和教堂；2016年特朗普當選後，黑衣無政府主義者在街頭打砸商店。