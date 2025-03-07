大波特蘭地區家庭收入中位數不斷上升 但這個縣卻增長緩慢

(本報綜述)最新數據顯示，波特蘭地區家庭收入持續上升，大部分地區自疫情以來增長超過20%，然而，麥魯瑪縣（Multnomah）卻成為例外，收入增幅遠低於周邊地區，令人關注其經濟發展狀況。

根據美國人口普查局的報告，2023年克拉克默斯縣（Clackamas）與華盛頓縣（Washington）的家庭收入中位數首次突破10萬美元，而克拉克縣（Clark）也達到9.7萬美元以上。然而，麥魯瑪縣的家庭收入中位數僅約8.3萬美元，自2020年以來僅增長15%，遠低於鄰近縣超過20%的增幅。

這一趨勢可能對波特蘭的經濟復甦構成挑戰，特別是在疫情後城市重建的關鍵時期。麥魯瑪縣過去在收入增長方面曾一度領先，尤其是在2008年經濟衰退後，科技產業發展與高技術人才湧入推動了經濟繁榮。然而，自2020年以來，該地區面臨人口外流、無家可歸者問題和治安挑戰，使其在經濟發展上趨於停滯。

數據顯示，離開麥魯瑪縣的居民收入普遍較高，而遷入者的收入較低，許多搬離者選擇前往克拉克默斯縣或華盛頓縣，進一步帶動當地經濟增長。

儘管如此，波特蘭地區仍有一些積極跡象。整個大都會區的貧困率遠低於十年前水平，而麥魯瑪縣在2023年的收入增長也有所回升。此外，該地區的家庭收入中位數仍高於全美平均水平（8.1萬美元）。然而，要縮小與周邊縣的差距，麥魯瑪縣仍需應對城市發展中的挑戰，尋求吸引高收入人群與產業投資的有效策略，以確保未來的經濟競爭力。