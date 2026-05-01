大波特蘭公交服務削減 輕軌綠線縮短、公車線取消

（本報綜述）波特蘭大眾運輸將迎來新一輪調整。TriMet董事會近日通過一項削減成本方案，為應對約3億美元預算缺口，將縮減部分公交與輕軌服務。相關措施預計於8月23日正式生效。

根據方案，兩條乘客較少的公車路線將被取消，多條路線也將進行調整或合併。同時，MAX綠線將大幅縮短，未來僅在Gateway交通樞紐站與Clackamas鎮中心站之間運行。

這意味著，原本搭乘綠線直達市中心的乘客，之後需要在Gateway站轉乘紅線或藍線，才能前往波特蘭市中心。由於綠線班次減少，沿I-84與市中心路段的整體服務頻率也將下降。

TriMet表示，此次調整將使整體服務水平較2025年秋季下降約5%。雖然削減幅度不小，但仍不足以完全填補財政缺口，未來不排除進一步調整。

事實上，這並非TriMet首次縮減服務。去年11月與今年3月，當局已先後進行兩輪較小規模的調整，主要是降低部分時段的發車頻率。而即將於8月實施的第三輪削減，被認為是目前為止影響較大的一次。

值得注意的是，最終方案已根據乘客意見作出部分修改。例如，原本計劃全面取消的19路公車，在新方案中改為與58路合併，以保留部分路段服務。不過，即便如此，仍會出現如晚間提前收班等縮減情況。

TriMet此前曾呼籲州議會提供更多資金支持，但未能取得進展，最終只能透過削減服務來控制支出。當局也表示，今年稍晚將再評估財務狀況，並與乘客討論下一步調整方向。

分析指出，隨著營運成本上升與資金來源不穩，大眾運輸系統正面臨壓力。對依賴公共交通的通勤族而言，未來出行可能需要預留更多時間與轉乘安排。