大學理事會：SAT考試全面數位化 考試時間減為2小時
（綜合報導）美國大學理事會25日發表聲明宣布，從2023年起，將在美國以外的其它國家和地區推行SAT考試數位化新規；美國將從2024年開始過渡到SAT數位化形式。新規定將會把考試時間縮短1個小時，從原本的3小時縮減為2小時，考生得知分數的時間也將大大縮減。
大學理事會於2021年11月在美國和國際上試行了SAT考試數位化。大學理事會說，80%的學生說他們認為這種方式壓力較小，100%的教育工作者報告說有積極的體驗。
大學理事會還說，通常的筆試現在將通過電腦進行。這將會使考試更加安全，並使學生更加難以作弊，因為每個學生都將收到一份獨特的考試。
隨著向數位化考試過渡，大學理事會正在努力解決技術使用方面的不平等問題。學生將能夠使用他們自己的設備（筆記本電腦或平板電腦）或學校發放的設備。如果學生沒有設備可用，理事會將提供一台設備在考試當天使用。如果學生失去了連接或設備沒電了，數位化SAT的設計將能夠確保他們在重新連接時不會丟失工作或時間。
SAT考試數位化的規定從2023年開始將適用於國際其它國家和地區，而在美國是2024年開始推行。
作為變化的一部分，考生不再需要使用削尖的2號鉛筆，整個數學部分將允許使用計算機。
此外，數位化的SAT還將縮短考試時間，從目前的3小時減到2小時，而且還會使考生在每個問題上有更多的思考時間。考試的閱讀段落和現在相比也將縮短，且每個段落配備一個問題。段落將反映更廣泛的主題，代表學生在大學裡閱讀的作品。學生和教育工作者將在幾天內得到分數，而不是幾週。
大學理事會「大學準備度評估」副總裁羅德里格斯說：「數位化SAT（考試）將更容易參加、更容易提供和更相關。」
「我們不是簡單地把目前的SAT放在一個數位平台上——我們正在充分利用以數位方式提供評估的可能性。根據教育工作者和學生的意見，我們正在進行調整，以確保我們繼續滿足他們不斷變化的需求。」
儘管有這些變化，但SAT考試仍將以1600分為滿分，在學校或考試中心進行。
參加去年11月SAT考試數位化全球試點的學生表示，與目前的筆考相比，數位化考試體驗的壓力較小。
「感覺壓力小了很多，而且比我想像得要快得多。」來自維吉尼亞州的11年級學生科西奧說，「較短的段落幫助我更專注於後面的問題想要我回答什麼。另外，你也不用想著要帶計算器或鉛筆。」
另一名參加數位SAT試點的美國學生丹妮爾說：「我喜歡整體設置的簡易性，考試當天的快速指導，以及壓力小得多的考試形式。」
哈佛大學等知名學府，在新冠疫情發生後，宣布招收大學新生時，SAT或ACT標準化考試成績改為自願選擇提交(Test-Optional)。加州大學則表示，SAT與ACT成績不採為入學的標準。
PSAT／國家優異獎學金考試（PSAT/NMSQT）和PSAT 8/9考試將在2023年實施數位化；PSAT 10將在2024年數位化。更多信息可在SAT.org/digital上查詢。