多家醫院無視禁令 繼續為兒童提供變性手術

(本報綜述)儘管總統川普於1月28日簽署行政命令，要求切斷對任何為未滿19歲跨性別者提供醫療服務的醫療機構的聯邦資助，但俄勒岡州的多家醫院目前仍無視禁令，繼續為兒童提供變性手術及相關醫療服務，引發激烈爭議。

該行政命令禁止對未成年人提供青春期阻斷劑、荷爾蒙療法及變性手術，並將其形容為「殘害」「絕育」和「肢解」。然而，俄勒岡州三家提供跨性別醫療的主要醫療機構，包括俄勒岡健康與科學大學（OHSU）、凱撒醫療集團（Kaiser Permanente）及Legacy Health，均表示目前未對川普的禁令作出任何調整，並繼續提供變性相關醫療服務。

OHSU代理校長史蒂夫·斯塔杜姆表示：「這項行政命令對病患及其家屬來說是非常恐怖的，但我們仍會繼續提供這項醫療服務。」凱撒醫療集團及Legacy Health則表示，他們的醫療團隊會依照州法律及現行聯邦法規繼續為符合條件的兒童提供變性手術及其他性別肯認醫療，但未明確承諾未來是否會持續提供此類服務。

這一決定引發廣泛關注，支持跨性別醫療的團體認為俄勒岡州的醫院在維護兒童權利，但反對者則批評這些醫療機構公然無視聯邦政策，甚至可能面臨資金削減與法律訴訟。

目前，俄勒岡州司法部長丹·雷菲爾德已聯合華盛頓州及明尼蘇達州向聯邦法院提起訴訟，指控川普的行政命令違反美國憲法，並稱其為「對跨性別兒童的殘酷攻擊」。訴訟文件顯示，OHSU在2023年獲得了超過4.13億美元的聯邦研究經費，這筆資金涵蓋大腦健康研究、HIV及瘧疾疫苗、癌症治療及ADHD等醫學領域。倘若該禁令生效，俄勒岡州數千名醫學研究人員、研究生及醫療工作者的生計將受到影響。

此外，該行政命令還涉及聯邦醫療補助計劃（Medicaid）與老年醫療保險（Medicare）的撥款，若醫院不遵守禁令，可能面臨嚴重的財政打擊，甚至導致部分醫療機構關閉。

目前，美國各州對川普的行政命令反應不一。紐約州司法部長莉蒂西婭·詹姆斯已公開警告醫療機構，若拒絕為跨性別兒童提供醫療服務，將違反州法律並面臨法律制裁。此外，美國最高法院仍在審理一宗涉及州政府是否有權禁止青少年變性手術的訴訟，該案的裁決可能對全美醫療系統產生深遠影響。