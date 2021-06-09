多家公司亞洲進口金針菇緊急召回

（綜合報導）美國食品藥品監督管理局（FDA）宣布，對多家公司生產的亞洲進口金針菇進行緊急召回，由於這些公司的金針菇可能感染李斯特菌，其中包括Sun Hong公司生產的金針菇，去年該公司的金針菇感染李斯特菌題，導致全美4人死亡，30人感染住院。

美國食品和藥物管理局表示，已對多家公司的亞洲進口金針菇進行召回，其中包括洛杉磯的新洪食品公司生產的金針菇（enoki mushrooms），Sun Hong品牌的金針菇在加州、德克薩斯州、華盛頓州、紐約、伊利諾伊州的各大亞洲超市均有出售，尤其在H&M韓國超市經常可見。

其他召回公司包括Concord Farms公司生產的韓國金針菇、加州Terra Garden公司所生產的海鮮蘑菇（Seafood Mushroom）、華人區工業市Marquis Worldwide Specialty公司生產的有機金針菇（Conah Organic enoki mushroom）、Rainfield Marketing公司所生產的金針菇（Enoki Mushroom）均被召回。

FDA表示，即使金針菇看起來沒有變質，也有可能帶菌，目前暫時未收到任何與這些召回有關的疾病報告，建議民眾若最近在超市購買召回金針菇，應立即停止食用，可到掃描二維碼查看FDA官網關於召回產品的名字和細節，若屬於召回範圍，並聯絡購買的超市。

該病毒對65歲以上老人、5歲以下小孩、孕婦和免疫力低下的人都有可能會被感染，可能會引起發熱、肌肉疼痛、意識模糊、孕婦感染可能會導致流產、死胎、早產等危險，潛伏期為1至4週開始出現症狀。