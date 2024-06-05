多家僑團共同舉辦聯誼餐會 支持代表社區利益的候選人

（本報記者俄廣才攝影報導）波特蘭2024年度競選，得到了本地僑界前所未有的廣泛關注和熱情支持。僑胞們為華人社區發聲，呼籲改善城市現狀，力挺地方檢察官當選人內森 瓦斯奎茲（Nathan Vasquez）和波特蘭市長、選區議員等候選人。

為了增進候選人和僑胞之間的溝通與了解，加深友好關係，由砵崙余風采堂主席余仕維倡導的聯誼餐會活動，得到了本地多家僑團的積極響應。

6月2日晚，砵崙余風采堂、協勝公會、萃勝工商會、砵崙龍岡親義公所、波特蘭婦女聯合會、深圳商會、砵崙海宴公所、至考篤親公所、砵崙合勝堂、俄勒岡州福建工商會，以及砵崙秉公保良堂等多家僑社假座華風酒家共同舉辦聯誼餐會。

地方檢察官當選人內森 瓦斯奎茲、麥魯瑪縣議員第一區競選人瓦迪姆 莫茲爾斯基（Vadim Mozyrsky）、波特蘭市長助理競選人婕西 伯克（Jessie Burke）及其家人，以及僑團首領、代表等近九十位嘉賓出席餐會，場面熱絡。

地方檢察官當選人內森 瓦斯奎茲，以及候選人迪姆 莫茲爾斯基、婕西 伯克在餐會上先後講話，他們對僑胞們的積極參與投票表示讚賞，對亞裔社區在競選期間所給予的傾力支持表達了最誠摯的謝意。表示，在未來的工作中將與亞裔社區的加強聯繫，建立溝通渠道，聽取民眾意見，不遺餘力地為亞裔社區和所有有色人種伸張正義，重新恢復波特蘭這座多次獲得全美最佳居住城市的往日繁榮與美好。

余風采堂主席余仕維在致詞時表示，多年以來我們一致遵循著「各家自掃門前雪」的傳統觀念。但由於目前的法律實施、公共安全、財產保護等一系列社會問題，已嚴重地影響著我們的正常生活。

余仕維指出，我們的社區成員從來沒有像今天這樣團結起來支持正義，對抗邪惡。期待在大家的共同努力下，波特蘭能夠重新回歸美好。

鑑於當前面臨的種種社會問題，華人社區對本年度選舉的關注度大有提高。餐會上，筆者就華人積極參政議政、關注社會治安、反映社區心聲等問題，與幾位僑領做了簡短的交流。

海晏公所元老林和優：「華裔社區舉行聯誼活動支持候選人，顯示了僑胞們參政議政的熱情與活力，得到主流社會的重視與回應。」

林和優強調：「每一位僑胞都應付出一份心力積極參與，而不只是一味指責抱怨，華裔的呼聲才能夠得到足夠的重視，社區現狀才會得以改善。」

海晏公所主席黃步嶸：「今天的聯誼餐會很有意義，眾多的僑領、僑胞出席與候選人近距離接觸，這是一個好的開始。」

黃主席表示，我們不再「沈默」。現在的僑界已是今非昔比，目前已有將近五萬華裔居住在本地，眾多的同胞團結一致，支持大家認可的候選人，為改善社區環境作出貢獻。」

砵崙萃勝工商會元老溫紹廉：「有溝通才會有了解。僑胞們能夠與政界候選人面對面交流，表達自己的心聲，即增進了彼此間的感情，又更進一步推動華人社區對政治、文化、法律等方面的了解。」

砵崙萃勝工商會會長靖東昇：「首先祝賀這次聯誼餐會成功舉辦。通過這次活動，我們看到很多華人，特別是一些老社團的廣東籍華人也能夠站出來積極參與，利用手中的選票來提高我們華人的地位。希望以後大家都能夠積極行動，團結起來參政議政，共同為社區謀福祉，為華人爭光！」

餐會上，僑胞們紛紛慷慨解囊，繼續支持真正代表社區利益的候選人。