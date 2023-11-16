外賣網站:不給小費 要吃冷飯

(本報綜述)近日，食品外帶和配送服務平台DoorDash在其應用程式中添加了一個彈跳窗，警告未給配送員打賞小費的顧客，沒有小費的訂單可能需要更長時間才能被送達。

DoorDash是一家總部位於美國的食品配送服務公司。它是一種在線平台，透過其行動應用程式和網站，顧客可以瀏覽並選擇附近的餐廳，支付餐費和配送費後，DoorDash的配送員將食物送到顧客的門口。

如果您在DoorDash應用程式中下訂單時，在小費金額上輸入$0，將會彈出以下警告，提示您添加小費：「沒有小費的訂單可能需要更長時間才能被送達- 您確定要繼續嗎？配送員可以挑選他們想要完成的訂單。被接單時間較長的訂單往往會導致送達時間較長。」

這項舉措似乎是DoorDash為了向顧客表明，送餐員可能更傾向於優先選擇有小費的訂單。DoorDash表示，此次系統彈窗為隨機測試，並非所有顧客都會收到。DoorDash將在這一彈窗全面上線前認真分析測試結果。

2019年，DoorDash重新調整了支付結構，放棄了頗具爭議的「小費工資」方法，改為支付基礎費率，顧客支付的小費的100％全部歸配送員所得。然而，這導致，如果顧客不支付小費，那麼這筆訂單對配送員來說就不太有吸引力。

據的報道，DoorDash之前的支付結構工作方式是，配送員只能看到小費和基礎費率相加後的金額，也就是說配送員並不能看到顧客支付的小費金額。而現在，小費和基礎費用分開顯示，配送員可以很容易地看到顧客支付了多少小費或是根本沒有支付小費。

一名自稱是前DoorDash配送員的人在推特上發文表示，他經常不接沒有包含小費的訂單。他建議，「如果你願意多等1-2小時，那就不需要額外添加一兩美元（的小費）」。可以想象得到，如果自己點的外賣，如果要一兩個小時才能送到，那必然會變冷，餐品的質量也將沒有保障。

在美國文化中，給服務人員小費是一種常見的社會習慣，用以表達對服務的滿意度和對勞動的尊重。然而，在再未受到任何服務或還不確定服務品質怎麼樣的情況下，就提前打賞小費，還是相對較新的概念。