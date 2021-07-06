夏季戶外夏季電影重返波特蘭地區



疫情的出現，打破了不少事物的傳統格局，在電影欣賞方面，卻因應觀眾和環境的要求，重回往日受歡迎的汽車電影院的形式。今個夏天，隨著本州經濟全面重開，電影院也回復正常，但戶外電影繼續吸引觀眾。

首先介紹的是收費電影：

無拘束電影院

由西北電影中心創建的「無拘束電影院」（Cinema Unbound）將於 7 月至 9 月提供另一季的戶外電影和新媒體展覽。在“擺脫”傳統電影院的束縛，客人可以駕車到場，與家人安座自己的汽車內，又或席地而坐觀看電影。每晚由8時開始入場，在電影開始之前有現場樂隊演奏。

「無拘束電影院」有兩個地點：

－ 萊特購物中心（Lloyd Center）的屋頂

在這地點，觀眾可購買看電影必備的小食和飲料，包括酒精飲料，近期上映的包括“The Life Aquatic,” “Wonder Woman,” 和奧斯卡得獎電影 “Nomadland”（浪跡天地）。在這看電影還可以欣賞到波特蘭市漂亮的夜景。有大量停車位供停車，然後觀眾下車，座在場內觀看電影，歡迎觀眾自帶座椅入場。

開放日期：7月1日至9月30日期間的周末日

地址：2201 Lloyd Center 停車場頂樓

門票：每位20元，VIP座區每位30元，5歲及以下兒童免費

購票或詳情：https://nwfilm.org/film-series/cinema-unbound-summer-movies-open-air-experiences/

－ 在科學館（OMSI）的Bridge Lot，這裡也供應小食和飲料，近期上映的包括“The Muppet Movie”（大青蛙布偶電影） “Jurassic Park”（侏羅紀公園） “The Big Lebowski,” 和在波特蘭拍攝的 “The Waterman” 。

開放日期：7月8日至30日，逢周四、五

地址：1945 SE Water Ave

門票：每輛汽車$40，貨車、小型客車和SUV $50

詳情/購票：nwfilm.org/film-series/drive-in-at-omsi

ZIDELL YARDS 停車場

與好萊塢劇院合作下，Zidell Yards 將在夏季放映戶外電影，包括“迷宮”、“卡薩布蘭卡”和“Wall-E”。

開放日期：7月20日至8月

地址：3121 S. Moody Ave.

詳情/購票：aftontickets.com/thelot-hollywoodtheatre

Newberg 99W汽車電影院

這是俄勒岡州西北區僅存的一間汽車電影院，播放首輪電影和經典電影

開放日期：逢周五至周日開放

地址：3110 Portland Road, Newberg

查詢電話：503-538-2738

上映電影和詳情，請留意他們的臉書專頁：https://www.facebook.com/99WDriveIn

每年公園康樂處均在不同的公園內設有免費電影會，但波特蘭市已宣佈今年夏天不會在公園舉辦大型活動，包括電影和音樂會。以下幾個公園將恢復戶外電影會：

－West Linn – Tanner 公園

開放時間：7月21日自8月18日，逢周三晚7時

地址：3456 Parker Road, West Linn

訂座/詳情：westlinnoregon.gov/moviesinthepark

前往觀看電影的觀眾必需要在線預訂，每個座位區最多容納 6 人。也請帶上毯子或低背椅、飲料、零食或晚餐。播放的電影都是老幼皆宜的，包括《海洋奇緣》、《玩火》和《玩具總動員4》。

－Lake Oswego- Millennium Park Plaza

地址：200 First St., Lake Oswego

訂座/詳情：www.loparks.org

前往觀看電影的觀眾必需要在線預訂，每個座位區最多容納 6 人。有多場電影訂座已滿。

華州，溫哥華公園

因疫情而中斷的免費周五電影將於今年夏天（7 月 9 日至 8 月 27 日）回歸。在這段時間內，不同電影將會在不同的公園內上映，電影的上映時間和地點的詳情請查閱cityofvancouver.us/movies。

在美國，戶外電影特別是汽車電影院是一個不一樣的看電影體驗，由於晚上氣溫清涼，到場的觀眾最好帶備毛毯，或外套，讓自己能舒服地享受這無拘束的體驗。