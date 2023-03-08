夏令時到緊記周六睡前將時鐘撥快一小時

(本報綜述）本周日（3月12日），夏令時將由凌晨2點正式開始，民眾要在周六晚睡前，將時鐘撥快一小時。

曾經，夏令時被看作是節省能源，更早有陽光，民眾更早投入工作，但如今，隨著生活壓力日益增加，夏令時不僅失去了原有的作用，而且還讓那些上班族、接送孩子上下學的家長等紛紛抱怨睡眠時間不足。

根據「Encyclopedia Britannica」的記載，夏令時最早由Benjamin Franklin在1784年提出。商人William Willet是歷史上第一個倡導夏令時的人，他在1907年倡導在春季將時鐘提前，在秋季將時鐘調回，其原由就是鼓勵人們在夏天早起以充分利用日光。

1966年，美國簽署了「The Uniform Time Act」為遵守夏令時制定了全國範圍的標準，只是這一標準並非強制。隨著美國社會的不斷發展，生活節奏日益加快，諸如運輸、鐵路、卡車和航空公司等很多新興行業都無法完全適應時間的調整，更無法在實施了夏令時的不同時區內統一協調標準的工作時間。

最近的民意調查發現，只有35%的美國人支持冬夏令時的調整，而59%的人則希望永久性地使用一種時間。在過去五年中，全美的19個州已經制定了立法或通過了決議，規定全年實行夏令時。

去年3月，美國參議院通過了一項法案，將從今年開始在全美範圍內永久實行夏令時，目前這一法案還在眾議院的審批過程中，估計會有很大的可能通過審批，屆時全美將徹底告別時令調整。