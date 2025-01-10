壤好心人幫忙提重物？74嵗老婦遭入室囚禁强奸3天！

(本報綜述)聖誕節本應是充滿溫暖與善意的時節，但在波特蘭市中心，一名74歲婦女卻經歷了噩夢般的三天。一名69歲的陌生男子肯尼斯·格雷戈里·威廉斯（Kenneth Gregory Williams）在聖誕假期以「幫忙提購物袋」為由進入她的家，卻在接下來的三天內，將她囚禁並多次性侵。

12月23日，受害者老婦人提著沉重的食品袋回家途中停下休息時，威廉斯主動提出幫忙，並一路送她回到位於波特蘭市中心的住處。他的舉動似乎無害，甚至帶著一絲「鄰里互助」的暖意。然而，一進入老婦的家中，威廉斯便封鎖了房門，將婦女囚禁起來。

在接下來的三天裡，老婦人多次遭受威廉斯的性侵與折磨。直到12月26日，她成功說服威廉斯離開，才得以脫身，並隨後前往醫院報案。

波特蘭警方於1月初展開調查，並於1月5日逮捕威廉斯。他被指控犯下一級入室盜竊、一級綁架、脅迫及三項一級強姦罪。警方還透露，他可能涉及另一樁獨立的強姦案件，並懷疑還有更多未報告的受害者。

為協助調查，警方公佈了威廉斯的照片，並呼籲知情者提供線索，知情者可通過電子郵件聯繫： *protected email* （請標註案件編號#24-332946）。

威廉斯於本週一在法庭上對所有指控表示不認罪。檢方則要求舉行預防性拘留聽證會，認為威廉斯的行為對公眾構成威脅，應在審判前繼續羈押。目前，最終裁決尚未出爐。

此案讓人們開始重新審視對弱勢群體的保護，尤其是老年人。警方提醒市民，陌生人的「善意」也可能隱藏危險，與此同時，社區成員應更加關注弱勢群體的安全，幫助他們識別潛在威脅。