墨西哥裔男子販運冰毒130磅　獲判近5年監禁

（本報綜述）一名居住在俄勒岡州錫爾弗頓（Silverton）的男子因參與墨西哥販毒組織、運送大批冰毒，於近日在聯邦法院被判處4年9個月監禁，刑滿後將被遣返回國。

39歲的福斯托‧安東尼奧‧阿斯佩蒂亞‧莫希卡（Fausto Antonio Aspeitia Mojica）於2024年10月被美國緝毒局（DEA）調查人員逮捕，當時探員在他家外一輛白色Ford轎車的後車廂中，發現一個裝有135磅冰毒的大型行李袋，市值約18.9萬美元。

檢方指出，莫希卡的住宅實為毒品儲藏點。行動前，線人曾三次向他購買毒品，隨後遭警方攔查，車內再度查獲7磅冰毒，全數以一磅袋裝。之後警方取得搜查令，進入莫希卡住所，除大批毒品外，還發現兩把步槍（其中一把為無序號自動步槍）、一把手槍及約1,300美元現金。

莫希卡於今年1月認罪，承認持有並意圖分銷冰毒。雖然毒品數量龐大，檢察官表示他迅速承擔責任，且過往刑事紀錄有限，加上其在販毒網絡中屬於「次要角色」，因而獲得雙方同意的相對較輕量刑。

檢方補充，莫希卡平時從事建築屋頂工作，販毒多以汽車為據點、向熟客兜售。但法官卡琳‧伊默古特指出，莫希卡的行為對其僱主構成風險，「他們說你是個好員工，但你卻把一切都丟掉了。」她強調：「你很清楚冰毒正摧毀無數人的生命，而你是這過程中的一環。」

莫希卡最終表示悔意，向家人與法院致歉，並承諾服刑期滿後返回墨西哥，「永不再踏入美國」。由於他並非美國公民，將在服刑後被驅逐出境。