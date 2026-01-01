墓地重複出售　波特蘭母親被迫掘出亡子遺物

（本報綜述）波特蘭一宗罕見又令人心碎的墓園糾紛近日引發社會關注。一名母親因墓園「一地二賣」的行政失誤，被迫在眾目睽睽之下，眼睜睜看著工作人員挖開自己為亡子設置的安息之地。家屬形容整個過程「令人難以想像」，卻在法律判決下無力阻止。

事件發生在波特蘭西北區的Skyline Memorial Gardens墓園。12月30日，親友原本聚集在此，準備悼念已故的泰伯・哈里森，卻目睹墓園人員動工挖掘墓地。哈里森於2016年在佛羅里達州遭車輛撞擊身亡，時年20歲。五年後，其母親保拉・丁紐在該墓園購買一處安放區，用來保存兒子的乳牙、頭髮、少量骨灰及其他紀念物。

然而，法院文件顯示，這塊墓地早在2019年已出售給雷瑟夫婦，作為其家族成員的安息地。墓園坦承發生重複出售的錯誤，但指出依法必須履行「最先成交」的合約。經過多年訴訟，法官最終裁定墓地所有權歸原買方所有，要求將丁紐放置的骨灰容器與紀念設施移除。

更讓家屬難以接受的是，法院同時認定，墓園的疏失雖構成過失，但未達「嚴重精神損害」的法律門檻。陪同出庭的家屬表示，丁紐必須再次面對喪子之痛，「等於被迫重新經歷一次失去的過程」，卻在法律上得不到相應的情感補償。

判決書亦指出，丁紐在未獲墓園許可的情況下，於容器內加入少量骨灰，構成違反合約條款。依照俄勒岡州法規，若未事先取得同意，墓園對相關骨灰安置行為可免除部分法律責任，這也成為墓園勝訴的重要依據。

對此，丁紐的律師表示震驚與失望，認為判決忽視了人性的基本尊嚴與對喪親者的傷害。他直言，這起案件是自己執業多年來「最悲傷、最令人挫敗的一次」。反觀墓園方面，則以尊重隱私為由，拒絕對判決發表評論。

目前，相關遺物與紀念石椅預計將在未來數週內移除。這起事件也引發外界質疑，在高度商業化與制度化的殯葬體系中，一旦發生錯誤，喪親者是否真的能在法律與制度下獲得應有的尊重與保護。