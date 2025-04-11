塞勒姆市府舉辦清明節祭祀活動 市長Julie Hoy清掃華裔先祖祭壇

（本報記者俄廣才攝影報導）四月五日上午十一時，塞勒姆市政官員在位於該市的先鋒墓園，按中國傳統舉行了清明節祭祀儀式，以紀念為當地早期開發與建設做出傑出貢獻、並長眠於此的122位華裔先祖們。

塞勒姆市市長Julie Hoy，市府首席代理行政官Krishna Namburi，市歷史遺跡保護委員會項目專員Kimberli Fitzgerald，市公共工程部助理主任趙珏（Jue Zhao）博士，華人先祖後裔、知名作家Russ Low，Willamette大學學生，當地考古學家與墓園工作人員，以及砵崙萃勝工商會、海晏同鄉會、深圳商會、波特蘭婦女聯合會等，多家僑界代表及個人近百人參加了本年度清明節祭祀活動。

祭祀儀式由 Barry Bai博士主持，。

首先，Willamette大學學生Vincent Schillings等同學，用中文朗誦了『清明』等古詩詞及演奏傳統樂曲，以寄託對華裔先祖們的哀思。

Julie Hoy市長在隨後的講話中，感謝華人社區及合作夥伴參加市府舉行的第七屆清明節祭祀儀式。

Julie Hoy表示，市府非常重視華人社區對推進塞勒姆市以及在俄勒岡州歷史建設與發展中做出的積極貢獻，一年一度的清明節是這座城市反思歷史和紀念華人先祖的機會。

Julie Hoy市長將四月五日命名為「塞勒姆市的清明節」，並親自清掃華裔先祖祭壇。

市歷史遺跡保護委員會項目專員Kimberli Fitzgerald在講話時表示，2018年首次舉辦清明節祭祀活動之後，委員會已經陸續在唐人街舊址、先鋒墓園、市中心等地建立了一些永久性標誌，其目的在於向公眾展示華裔先祖們在塞勒姆歷史發展中的功績。

「過去的一百多年間，早期華裔移民在塞勒姆市以及俄勒岡州的開發與建設中做出了艱苦地努力，他們的功績不可磨滅，這段歷史值得後人銘記。」Kimberli 說。

『三枚硬幣 – 美國西部傳奇』系列叢書作者Russ Low 特別從加州趕來參加活動，他展示了所著的系列書籍及部分『俄勒岡州歷史季刊』和歷史圖片，並向來賓們介紹了美北地區早期華裔先祖們歷盡艱辛、刻苦創業的真實故事，引發了人們的深切關注。（了解書籍詳情請瀏覽網站： https://www.russlow.com/home-1）

隨後，眾人依序向先祖祭壇敬香及敬獻鮮花，並焚燒冥幣、金元寶以表達對先祖們的緬懷之情。

Julie Hoy市長在接受本報採訪時，以「好種子、好土壤、陽光和水」形象地比喻歷史遺跡保護項目的願景與七年來的發展，表示這是清明節祭祀活動在塞勒姆得以延續並將在未來持續發展的基礎。

Julie 認為，2018年前所誕生的一個美好的構想被播種在了肥沃的土壤中。在這個過程中，所有參與其中的機構與個人，包括項目執行人Kimberly、Jue Zhao、以及威拉米特遺產中心、先鋒墓園之友、本州中文媒體，還有眾多志願者，就是推進項目發展的「充足的陽光與水份」。

「我希望本市的清明節祭祀活動能在大家的共同努力下，不斷擴大並持續進行下去。」Julie說。

砵崙萃勝工商會會長靖東昇在接受採訪時表示，首先要感謝歷史遺跡保護委員會及塞勒姆市政府，為遺跡的保護工作做出了積極努力，同時感謝市長親自參加清明節祭祀活動並親自為華人前輩掃墓。

「作為華人，我們更應該積極行動起來，呼籲社區多一些人士出錢出力共同保護好這一文化遺產。」靖會長說

目前，參與塞勒姆市歷史遺跡保護委員會項目的合作夥伴有：塞勒姆市政府社區發展局、歷史墓園塞勒姆志願者機構、華人紀念堂咨詢委員會、波特蘭萃勝工商會、砵崙中華會館、波特蘭婦女聯合會、砵崙深圳商會、砵崙海晏同鄉會等。