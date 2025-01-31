報稅季開始 納稅人需注意多項重大改變

（本報綜述）——2025年美國報稅季已於1月27日正式拉開序幕，國稅局（IRS）提醒納稅人在報稅時需留意多項新變化，以避免錯報或遺漏。今年的稅務政策調整，特別針對網絡交易、電動車抵稅、零工經濟收入等，對部分納稅人影響顯著。

網絡銷售收入需申報

今年開始，如果納稅人在2024年透過PayPal、eBay等平台銷售商品或服務且收入超過5,000美元，將收到1099-K稅表。國稅局提醒，這些稅表的副本已同時提交給稅務機關，未如實申報可能會導致審查甚至罰款。據估計，今年數百萬納稅人將首次收到此類稅表。

電動車抵稅需申報資格

購買電動車的消費者，即便在車廠已獲得7,500美元的稅收抵免，今年仍需在報稅時提交相關記錄，證明其收入符合抵稅資格。稅務專家警告，如果個人收入超過抵稅門檻，IRS可能會追回該抵稅金額。

零工經濟從業者需留意預估稅

越來越多的零工從業者因薪資收入未預扣所得稅，導致全年預估稅繳納不足而遭罰款。稅務專家舉例指出，一名年收入達10萬美元的客戶，由於繳稅不足，面臨7,000美元的罰款及利息。專家建議，零工從業者應定期估算收入，按季度支付預估稅。

免費報稅服務擴大

國稅局去年試行的免費報稅服務Direct File，今年已擴大至俄勒岡在内的25個州，約3,000萬納稅人可享受這一便捷服務。符合資格的納稅人可以在線提交稅表，免除使用商業報稅軟件的費用。

I Bonds直接存款選項取消

從2025年開始，財政部將不再允許納稅人將退稅金額直接存入I系列儲蓄債券（I Bonds）。不過，納稅人仍可通過Form 8888表格，將退稅分配至多個帳戶，包括退休賬戶或教育儲蓄賬戶。

天然災害稅收抵扣政策

對於2020年至2024年間受天然災害影響的居民，如果損失超過調整後總收入（AGI）的10%，即使未選擇列舉扣除，仍可抵扣損失。例如，佛羅里達州一名因颶風受損的納稅人通過修改稅表，獲得近6萬美元的退稅。

延長報稅期限

受野火影響，洛杉磯郡約1,000萬居民的報稅截止日期延至10月15日，包括俄勒岡在内的其餘地區的納稅人則需在4月15日之前提交稅表。

專家建議，納稅人今年應仔細檢查所有與新政策相關的條款，充分利用免費工具和專業建議，以確保稅務合規並最大限度享受合法稅收優惠。