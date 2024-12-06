在新的节点上再扬帆 俄勒冈州福建工商会举行五周年庆典

（本报记者王星报道）11月28日晚，感恩节之夜，俄勒冈州福建工商会在波特兰 “渔乐轩” 大酒楼，隆重举行五周年庆典晚宴。全美福建工商总会、华盛顿州分会和俄勒冈州侨界各协会代表及福建工商会会员、乡亲等近300人出席了晚宴。

俄勒冈州福建工商会成立于2019年感恩节之夜，至今年感恩节恰为五周年。五年前，为凝聚同乡力量，开拓创业前景，福建籍林世勇、陈伟良和林凯等人，把握天时地利人和的有利时机，筹建成立了工商会。这一创举，在俄勒冈州华人史上写下了新的篇章。

俄勒冈州福建工商会会长林世勇和嘉宾代表在晚宴上作了致词。

林世勇会长在致词中，首先代表俄勒冈州福建工商会向到会的全美福建工商会总会、华盛顿州分会和兄弟协会及本会等的侨领、同仁、同乡与嘉宾致以诚挚的欢迎和衷心的感谢！

在回顾俄勒冈州福建工商会初创之时及五年来所走过的历程，林世勇会长感慨地表示，难以忘怀创会之初，总会和兄弟协会的帮助和支持。萃胜曹国财元老、靖东升会长和总会的杨长城、郑家墩等先生都曾给予指导和鼓励；领事馆邹永红副总领事专程亲临大会祝贺，共同见证工商会的成立。

“五年来，我们在风雨中前行，克服了许多困难，走上了运行轨道和发展台阶。这一切凝聚了所有工商会同仁付出的汗水和心血。其中陈伟良、林凯两位副会长以及夫人们给予充分的信赖、支持和奉献，居功尤甚。”林世勇会长在致词中说。

“在具体实践中，我们不断摸索与完善，一是提倡爱国爱乡，团结乡亲，凝心聚力；二是建立共享平台，带领乡亲，寻找商机；三是开辟活动空间，联络乡亲，融合发展。正是以谋商为导向，使工商会一步一个脚印地走上发展征程。”

林世勇会长最后表示，五周年既是一个新的起点，也是一个新的台阶。在走向未来的节点上，我们深感责任和使命的重大。岁月不负耕耘，时光镌刻美好。我们将一如既往地发扬“闽商精神”，以“爱拼才会赢”为信念，在已有成果基础上，再扬帆起航，以望未来五年再创佳绩。

庆典晚宴上，先后进行了演奏、演唱中美两国国歌，副会长陈伟良代表工商会向到会嘉宾致感谢词和理事会四位成员向全场祝酒以及萃胜工商会向福建工商会赠送藏头贺联等多项议程.

文艺演出由波特兰妇女联谊会、波特兰粤剧艺术中心和俄勒冈州福建工商会等团体和个人组成。会长林世勇多才多艺，参与了原创歌曲《七溜八溜不离福州》的演唱及其他合唱。

波特兰妇女联谊会以鼓乐节目《母亲是中华》开场，鼓声欢腾，为俄勒冈州福建工商会送上最热烈的祝贺。随后又相继表演了舞蹈《抬龙王》；有“波特兰邓紫琪”之称的侯婷婷，为晚宴献上了《光年之外》《饿狼传说》和《来自天堂的魔鬼》三首歌曲，并和林世勇会长合唱了《铁血丹心》；甄会韶，素有“台山歌王”之称，晚宴上演唱了两首歌曲《海阔天空》《一剪梅》；“悦姿舞蹈” 的赵含悦带来了舞蹈《芒种》和《傣族姑娘》；陈炎宏主动上场为大家演唱了《男儿当自强》《精忠报国》等多首歌曲。整场歌舞表演精彩迭出，全场掌声不断。

最后，在全体合唱的《难忘今宵》中谢幕。