在唐人街佔道發食物　遊民機構與社區爆發衝突

（本報綜述）近來，在老城唐人街，一個自發性的遊民援助團體「波特蘭社區免費食物」（Community Free Store PDX）持續在街頭為遊民發放食物與露宿物資，雖初衷為幫助弱勢，卻並未申請市府許可，且長期佔用公用道路與私人停車場，現場混亂不堪、垃圾遍地，引發當地商家與居民強烈不滿，最終導致抗議活動升級為暴力衝突。

衝突發生於3月27日週四晚間，人群在唐人街針對The Society Hotel酒店發起抗疫。抗議者指控，該酒店的業主潔西・柏克多次報警驅趕在唐人街發放物資的志工，引發社區反彈。示威者認為，她與強硬執法派地方檢察官有政治關聯，也被批評打壓基層互助行動。最終，示威遊行演變成暴力衝突，有人試圖強行闖入酒店大廳，一名懷孕的前台員工被推開的門撞傷，保安也遭圍毆。警方逮捕了42歲的Nicole Middleton與30歲的Rhythm Kenaley，並指出兩人涉嫌攻擊與破壞財物。

The Society Hotel是一家位於唐人街歷史區的精品旅宿，建築本體為翻修自19世紀的舊商業建物，以保留歷史特色與現代設計融合聞名，是當地接待國內外遊客的重要地標之一。

酒店業主兼老城社區協會主席潔西・柏克（Jessie Burke）表示，該遊民援助組織多次未經申請就占用街道與私有地，對商業活動與居民通行造成干擾。她也指出，當社區代表試圖與對方溝通時，卻遭到咒罵與指責。

「我們不是反對幫助遊民，而是希望大家都能依法行事，不應以善意為名破壞秩序，」柏克在致市府的公開信中寫道。她指出，多數發聲的居民是高齡長者與行動不便者，「面對辱罵與衝突，他們感到無比受傷與無助。」

柏克表示，區內已有包括Blanchet House與Portland Rescue Mission在內的非營利機構每日提供數百人次的食物與物資，「根本不缺資源，真正缺的是尊重社區規則的協調方式。」

另一方面，「Community Free Store PDX」則表示，他們的行動源於民間自發、出於善意，目的是填補制度不足。該組織過去幾週曾在唐人街街角架設帳篷與摺疊桌，向遊民發放熱食、瓶裝水與衛生用品。對於週四的暴力事件，該組織在社交平台上澄清，當晚抗議行動並非他們發起，他們實際上在距事發地點幾個街口處提供食物，並未參與該飯店前的行動。

然而，許多唐人街商家與住戶指出，該組織未經申請就佔道活動，不僅影響通行，亦增加治安與衛生隱患，對原本已面臨疫情與經濟重創的社區造成進一步壓力。居民強調，他們不反對救助遊民，但希望所有人都能在遵守規則的前提下進行援助，避免社區陷入無序與對立。

「這不只是善意與執法的衝突，而是整個社區能否共同維護一個安全、可持續環境的考驗，」一位匿名居民說。

目前事件仍在調查中，市府也正研議如何平衡援助活動與社區秩序之間的矛盾，尋求更具制度性的解決方案。