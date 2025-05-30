圖書館成癮君子避風港？員工也被迫間接接觸毒品

(本報綜述）疾病管制與預防中心（CDC）近期發布一份報告，指出波特蘭麥魯瑪縣圖書館系統中有三家分館存在員工暴露於非法藥物風險的問題，引起社區關注。該報告由麥魯瑪縣主動申請評估，旨在了解員工是否因煙霧或皮膚接觸而受毒品影響，並提出改善措施。

根據CDC報告，受影響的分館包括中央圖書館、貝爾蒙特分館（Belmont）與好萊塢分館（Hollywood）。在受訪的95名員工中，有36%表示曾在過去一年內因空氣或裸露皮膚接觸而暴露於非法藥物。其中，芬太尼（fentanyl）認為是最常懷疑接觸的毒品。

在回報暴露事件的員工中，有56%表示出現藥物暴露相關症狀。報告發布後，有民眾表示這樣的結果不令人意外。一名經常使用中央圖書館作為寫作空間的民眾向媒體表示，作為曾經的無家者，他深知圖書館成為無家可歸者避風港的現實。他說，「在芬太尼與鴉片類藥物流行之下，這些情況其實不足為奇。」

對此，圖書館主任安妮·路易斯發表聲明指出，此次調查是縣方為因應缺乏指引、主動確保員工安全所做的努力。她強調：「我們投入了大量人力與資源，只為更好理解職場藥物暴露的影響，並確保圖書館員工的健康與安全。」

路易斯補充，圖書館早在去年夏天已著手改善館內通風系統，確保所有圖書館洗手間排風設備運作正常並達到通風標準，並將與工會持續合作，推動員工安全訓練計畫。她表示：「我很有信心，這項研究的成果不僅能幫助麥魯瑪縣圖書館，也能對全國公共圖書館產生正面影響。」