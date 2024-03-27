國稅局提醒：尚有94萬筆共計10億元退稅無人認領

(綜合報道)聯邦稅務員3月25日週一表示，目前仍有94萬筆退稅款無人認領。這些納稅人必須在5月17日之前提交2020納稅年度無人認領的退稅申報表。全美還未申領的退稅金額總計超過10億美元。

2020年，美國人的平均退稅中位數為932美元。有望獲得這些退款的人數最多的四個州，分別為德州（93,400人）、加州（88,200人）、佛羅里達州（53,200人）和紐約州（51,400人）。

據美聯社報導，國稅局局長丹尼‧韋費爾在聲明中表示：「我們希望納稅人申請這些退款，但對於那些可能忽視或忘記這些退款的人來說，時間已經不多了。提交這些申報表的截止日期是5月17日，因此納稅人應該儘快動手，以確保他們不會錯過截止日期。」

對於需要報稅的人，國稅局建議納稅人向雇主或銀行索取W-2、1098、1099或5498表格，或使用國稅局網站IRS.gov上的「在線獲取表格」工具免費索取工資和收入詳情表。

納稅人通常有三年時間提交和申請退稅，否則這筆錢將成為美國財政部的財產。

一般來說，申請過往退稅的截止日期在4月15日納稅截止日期左右。但今年，由於受到疫情影響，2020年未申報的三年窗口被推遲到2024年5月17日。但如果納稅人尚未申報2021年和2022年的稅款，則2020年的任何退款都將被扣留，直到他們申報這兩年的稅款，以確保他們不欠稅。

韋費爾說：「有些人可能沒有意識到他們有可以申請的退稅。我們鼓勵人們現在就查看自己的檔案，現在就開始收集記錄，以免錯過5月份的最後期限。」